Якщо росіяни затоплять шахти на Донбасі, радіоактивний бруд потрапить у моря, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав характер бойових дій російської армії – відверто варварським. Президент зауважив, що вони просто знищують все.

Український лідер виступив по відеозв'язку на Міжнародному безпековому форумі у Братиславі, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що неможливо переоцінити загрозу, яку Росія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи. Мовиться про Центр, Схід, Чорноморський басейн.

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Зеленський наголосив, що бойові дії на Донбасі ще з 2014 року створять загрозу забруднення підземних вод.

Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт на Донбасі, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, але й в Чорне і Азовське моря,

– нагадав президент.

Український лідер додав, що є, наприклад, шахта "Юнком". Ще у 1979 році там стався підземний ядерний вибух.

Зеленський зауважив, що загарбники жорстоко бомбардують промислові підприємства. Президент наголосив, що, зокрема, мовиться про екологічно небезпечні хімічні виробництва, металургійні заводи тощо.

Окрім того, Зеленський нагадав про блокаду українських портів, яку чинить Росія. Це призвело до того, що світ опинився на порозі продовольчої кризи.

Через дії росіян масово гине фауна

Через дії російських загарбників у Чорному та Азовському морях масово гине фауна. Про це заявили Петро Андрющенко (радник мера Маріуполя) та Іван Русєв (очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" на Одещині).

Маріупольці в акваторії Азовського моря зауважили початок мору риби. Зокрема, мовиться про дельфінів. Відомо, що загалом такі явища – можливі тільки у період липневої аномальної спеки. Однак температура повітря наразі – значно нижча. Відповідно можна зробити висновок про наявність хвороби в морській воді.

"Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", – заявив Андрющенко.

Тим часом Русєв заявив про масовий мор дельфінів у Чорному морі. Вони стали жертвами російської агресії. Зокрема, у гирлі річки Ропотамо (Болгарія) виявили кілька дельфінів, які навіть не могли орієнтуватися у просторі.

"Деякі з дельфінів мали опіки від вибухів бомб або мін, і вони вже не могли зорієнтуватися і, звісно, не могли шукати собі їжу", – повідомив Русєв.

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