Якщо Саакашвілі помре, то в країні почнеться неконтрольований процес, – грузинський політик

Стан здоров'я Міхеіла Сакашвілі постійно погіршується, тому лікарі рекомендують терміново госпіталізувати його у високофункціональну клініку. Якщо політик помре, то у Грузії почнеться неконтрольований процес.

Про це розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії" Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу. Йому прикро, що про таке доводиться говорити у цивілізованій країні.

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За словами політика, вимога перевести Саакашвілі у якісну клініку не є якимось привілеєм. Сам політик взагалі нічого не вимагає від влади у цьому питанні.

Барамідзе вважає, що "пропутінська" влада Грузії лише намагається створювати проблеми та грає з вогнем.

Якщо Саакашвілі через це помре, то в Грузії почнеться абсолютно неконтрольований процес. У будь-якому випадку цю владу, скільки б вона не керувала, чекатиме дуже серйозна кара,

– наголосив політик.

Міхеіл Саакашвілі вже 39 день продовжує голодування . Через це стан здоров'я політика різко погіршується. За даними лікарів, його самопочуття є незадовільним.

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Саакашвілі у в'язниці: останні новини

Консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.

Політика 8 листопада вертольотом терміново забрали з в'язниці. Грузинська влада пояснила, що ув'язненого доставили у тюремну лікарню в Тбілісі.

У Грузії сотні людей прийшли підтримати Саакашвілі до стін в'язниці, у якій він перебуває. Протестувальники вимагали, щоб його перевели до приватної клініки.

Через голодування у Саакашвілі почали з'являтися провали в пам'яті. На початку листопада політик написав листа із грузинської в'язниці, в якому повідомив про погані результати аналізів.

Саакашвілі у жовтні також написав листа меру Львова Андрію Садовому, у якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

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