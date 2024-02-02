Щонайменше 3 країни вичікують: Міністр оборони Британії про те, чому Україна має перемогти Росію

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав ще одну важливу причину, чому західні союзники мають допомогти Україні перемогти Росію. У випадку програшу Києва існує ризик, що інші диктатури активізуються по всьому світі.

Грант Шаппс заявив, що у випадку програшу України можуть активізуватися Китай, Північна Корея та Іран.

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Диктатори всього світу вичікують

Грант Шаппс заявив, що режими, які не вірять в демократію, спостерігають за війною Росії проти України. За його словами, вони можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у тих "вичерпався запас міцності".

Він наголосив, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і мовиться не тільки про Україну.

Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні,

– наголосив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Росія переможе, існує реальний ризик того, що вона знову застосує силу. Тож він закликав країни НАТО та ЄС посилити фінансування України.

Натомість Володимир Зеленський також переконаний, що якщо Захід припинить допомагати Україні, у Європі настане велика криза, а згодом Росія вступить у війну з країнами Альянсу.

Німеччина готується до війни з НАТО