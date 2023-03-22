Нині "підгорає" в пропаганди, завтра – у танків, – оглядач про снаряди зі збідненим ураном

Велика Британія передасть ЗСУ снаряди зі збідненого урану для танків Challenger 2, які можуть пробивати броню. Та в росіян вже почало через це "підгорати".

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що російські танки, фактично, не мають ефективного захисту від цієї потужної зброї.

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"Нині "підгорає" у росіян, у пропагандистів, а завтра – буде "підгорати" у російських танків", – заявив він.

Коваленко розказав, що в росіян завжди танкова броня була слабка ще з радянських часів.

"Загальна концепція радянського танку – ставка здебільшого не на бронювання самої башти, корпусу, а на доповнене бронювання у вигляді динамічного захисту", – заявив військово-політичний оглядач.

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Російські танки не здатні повноцінно тримати удар

Він переконаний, що це пов’язано із загальною архітектурою, адже там легші танки та менш потужні двигуни у порівнянні із західними. Тож, фактично, ці танки не здатні повноцінно тримати такий удар.

Олександр Коваленко розказав, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть легко знищувати російський танк Т-90М "Прорив", який нібито вважають найбільш броньованим російським танком. Хоча насправді – це не так, вважає він.

Т-90 – це, до речі, глибока модернізація Т-72. Ця модернізація росіянами збільшила кількість "слабких" зон. Тобто, замість того, щоби його зробити більш броньованим, його зробили менш броньованим,

– наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він додав, що окрім цих танків, у росіян з’являються й танки Т-62 1975 року, які вже не виробляються.

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