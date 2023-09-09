Ворог масово відкриває нові шпиталі, – мер Мелітополя сказав, як Росія підкуповує лікарів
На Запорізькому напрямку Збройні Сили завдають потужних втрат окупантам. Російські загарбники невпинно збільшують кількість шпиталів та масово звозять лікарів, аби хоч трохи зменшити "двохсотих".
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, якими методами росіяни "заохочують" медпрацівників працювати на тимчасово окупованих територіях. Ліквідованих окупантів, яким шпиталь вже не допоможе, просто спалюють у мобільних крематоріях.
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Ситуація зі шпиталями та лікарнями
Всього на території тимчасово окупованої Запорізької області залишилося дві лікарні, які надають допомогу цивільним. Це Мелітопольська і Бердянська. Всі інші перетворені у військові шпиталі, так само як школи та дитячі садочки.
Зараз ворог масово відкриває нові військові шпиталі для того, аби розміщувати там поранених. На Запоріжжя також приїжджають лікарі з тимчасово анексованого Криму для того, щоб працювати на лінії фронту.
"Їх (лікарів – 24 Канал) просто купують. Якщо зазвичай зарплата лікаря на тимчасово окупованому Кримському півострові 20 – 30 тисяч рублів, то у військовому шпиталі в Запорізькій області їм дають 100 – 200 тисяч рублів. Їх купляють і вони приїжджають", – мовив Федоров.
Які методи використовують росіяни, щоб "заохотити" лікарів працювати на фронті: дивіться відео
Втрати російських загарбників
- Протягом 7 вересня Збройні Сили України знищили 640 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські бійці відправили до пекла вже 267 540 російських загарбників.
- Втрати ворога у техніці вражають не менше. До прикладу, спалено 4 529 танків, 8 726 бойових броньованих машин, 5 753 артилерійських систем, 754 РСЗВ та ще багато різного.
- Зазначимо, що наприкінці серпня українським військовим вдалося знищити рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога та станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е".