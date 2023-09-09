Ворог масово відкриває нові шпиталі, – мер Мелітополя сказав, як Росія підкуповує лікарів

На Запорізькому напрямку Збройні Сили завдають потужних втрат окупантам. Російські загарбники невпинно збільшують кількість шпиталів та масово звозять лікарів, аби хоч трохи зменшити "двохсотих".

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, якими методами росіяни "заохочують" медпрацівників працювати на тимчасово окупованих територіях. Ліквідованих окупантів, яким шпиталь вже не допоможе, просто спалюють у мобільних крематоріях.

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Ситуація зі шпиталями та лікарнями

Всього на території тимчасово окупованої Запорізької області залишилося дві лікарні, які надають допомогу цивільним. Це Мелітопольська і Бердянська. Всі інші перетворені у військові шпиталі, так само як школи та дитячі садочки.

Зараз ворог масово відкриває нові військові шпиталі для того, аби розміщувати там поранених. На Запоріжжя також приїжджають лікарі з тимчасово анексованого Криму для того, щоб працювати на лінії фронту.

"Їх (лікарів – 24 Канал) просто купують. Якщо зазвичай зарплата лікаря на тимчасово окупованому Кримському півострові 20 – 30 тисяч рублів, то у військовому шпиталі в Запорізькій області їм дають 100 – 200 тисяч рублів. Їх купляють і вони приїжджають", – мовив Федоров.

Які методи використовують росіяни, щоб "заохотити" лікарів працювати на фронті: дивіться відео

Втрати російських загарбників