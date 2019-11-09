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      Яку унікальну машину показали в Дніпрі: фото та відео єдиного в Україні перегонового КрАЗу

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      Крокодил із танковим двигуном, або ж єдиний в Україні перегоновий КрАЗ. У 1992 року цей "важкоатлет" представляв країну на чемпіонаті Європи з тракрейсингу. Та потім через брак грошей у тодішньої влади кар'єра цієї машини завершилася, але через 27 років її розробник відкрив друге дихання.

      КРаЗ майже три десятиліття тому викликав справжній фурор на чемпіонаті Європи з трак-рейсингу у Німеччині. Привіз його туди Володимир, який і розробив унікальний транспорт з нуля. За основу взяв частини КРаЗу, а під капот заховав двигун від танка.

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      "Ідея в тому, щоби всі комплектуючі, які ми могли поставити на цей автомобіль, були українськими", – пояснив розробник перегонового КРаЗа Володимир Гавриленко.

      Втім частина деталей була німецького походження – наприклад, гальма. "Всі запчастини, які він купив, вагою приблизно 300 кілограмів, були занурені в б\у бус "Опель". І він на ньому поїхали до себе на завод збирати надалі КРаЗ", – розповів директор Дніпровського музею ретро-техніки Михайло Пудніков.

      КрАЗ
      Перегоновий КрАЗ

      На продовження перегонової кар`єри після перемоги машини у тодішньої влади забракло грошей. Тож майже весь час свого життя автівка просто стояла у майстерні розробника. Та три роки тому Володимир почав самостійно реставрувати "Крокодила" – так він називає своє творіння. І за цей час машина уже навіть виїжджала на два чемпіонати.

      КрАЗ
      КрАЗ в музеї

      А тепер КрАЗ доставили для виставки у музеї ретротехніки. Наразі у планах розробника встановити справжній рекорд швидкості. Адже Володимир каже: машина здатна досягти 300 км/год, а якщо мотору додати потужності, то й значно більше.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Авто
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