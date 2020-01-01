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      Ялинка з патрульних авто: нацгвардійці та поліцейські Одеси оригінально привітали зі святами

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      Флешмоб поліцейських і нацгвардійців / скріншот із відео

      Правоохоронці Одеси влаштували масштабний флешмоб. У формі великої різдвяної ялинки вони припаркували службові автомобілі та увімкнули мигалки.

      У такий спосіб вони намагалися зробити великий сюрприз жителям Одеси. Відповідний ролик розмістили на фейсбук-сторінці Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

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      В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів.

      Правоохоронці Одеси організували великий флешмоб в честь свят: відео

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція Нацгвардія Новини Одеси
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