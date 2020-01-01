Ялинка з патрульних авто: нацгвардійці та поліцейські Одеси оригінально привітали зі святами
Правоохоронці Одеси влаштували масштабний флешмоб. У формі великої різдвяної ялинки вони припаркували службові автомобілі та увімкнули мигалки.
У такий спосіб вони намагалися зробити великий сюрприз жителям Одеси. Відповідний ролик розмістили на фейсбук-сторінці Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.
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В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів.
Правоохоронці Одеси організували великий флешмоб в честь свят: відео
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