Японія дозволить експорт компонентів Patriot до Європи: чим це допоможе Україні

Японський уряд розгляне постачання японських ракет для систем Patriot до країн Європи. Таке рішення може допомогти Україні.

Мовиться саме про можливість Сполучених Штатів передавати ракети Києву. Рішення Японія має ухвалити вже 22 грудня 2023 року.

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Як рішення Японії може вплинути на ситуацію в Україні

Японія розгляне можливість дозволу США постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн, що може опосередковано допомогти Україні у війні проти Росії,

– зазначили журналісти.

За їхніми даними, Токіо розгляне можливість оновлення інструкції щодо експорту оборонної продукції та може надати дозвіл на передачу ракет японського виробництва Patriot, зокрема, і для допомоги Україні.

Хоч уряд Японії не планує дозволяти передачу обладнання країнам, що перебувають у стані війни, як Україна та Ізраїль. Однак це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва.

Своєю чергою старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан заявив, що ракети Patriot використовують Україна, Ізраїль та Тайвань. За його словами, США могли б забезпечити ці країни постачанням, але з деякими складними компромісами пізніше.

Чого США чекають від Японії

Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що нестача ресурсів протиповітряної оборони для України спонукає США шукати допомогу в Японії.

Згідно з угодою, Японія може передати зенітні ракети типів PAC-2 та PAC-3. Адже Токіо робить такі ракети за ліцензією від американської корпорації Raytheon. Вартість угоди не розкривають, проте автори видання зазначають, що мовиться про мінімум 4 мільйони доларів по вартості однієї PAC-3, яку наводить CSIS.

Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає ще декілька систем Patriot

, які захищатимуть Україну взимку. Український лідер не назвав кількість озброєння та не зазначив, хто саме його надасть.