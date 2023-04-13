Росія рухається до розпаду: Японія принагідно нагадує, що Курили – її острови
Японія знову заговорила про свої територіальні претензії щодо Курильських островів, які зараз окуповані Росією. Подібні меседжі свідчать про майбутні важливі політичні процеси.
Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він припустив, що врешті Росія може втратити багато територій, що зараз їй належать.
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Рашкін вважає, що в питанні Курильських островів велику роль грає Китай, який зараз переглянув свою політику. До того ж війна, що зараз триває в Україні, скріплює союзи авторитарних країн, і скріплює союзи демократичних.
Росія поводить себе зухвало
У 1965 році Мао Цзедун заявив, що острови несправедливо окуповані Радянським Союзом, і такого вектора дотримувалися політики Китаю довгий час. Але тепер КНР ставиться більш нейтрально до того, кому належать Курильські острови чи північні території, як вони називаються в Японії.
Експерт зауважив, що зараз Японія не задоволена тим, що Росія заборонила їм рибалити в районі островів, а також встановила там протиракетні системи.
Росія поводить себе вкрай зухвало і, мені здається, що це просто перші дзвіночки перед тим, що відбудеться і того розпаду, до якого рухається російська імперія. Дивлячись, як вона може розвалитися в будь-який момент, Японія нагадує, що ці острови – це японські острови,
– додав спікер.
Він вважає це свідченням того, що Росія може розвалитися на частини раптово і дуже швидко.
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Попередження про майбутнє
В контексті війни в Україні важливим є факт, що нібито сильна країна може просто прийти і забрати території у так званої слабшої країни. Але у багатьох світових країн є певні територіальні претензії і незгоди зі своїми сусідами, і тоді це може відкрити справжню скриньку Пандори, після чого всі почнуть воювати з усіма.
Тому, переконаний Рашкін, Японія зараз переглядає свою військову стратегію, вирішує, що потрібно переозброюватися і нагадує про те, що Курили – це японські території, а в цьому є попередження про майбутнє.
Що відомо про конфлікт за Курили
- Відомо, що СРСР приєднав Курильські острови після Другої світової війни. Але у 1956 році підписав з Японією мирну декларацію, в якій обіцяв повернути острови Шикотан та Хамобаі після підписання мирного договору. Японська влада вимагала повернути острови, але підписувати мирний договір не стала. У березні 2023 року Росія припинила переговори про мирний договір з Японією, яка підтримала санкції Заходу.
- Нагадаємо, що Верховна Рада України у жовтні 2023 року визнала, що Росія окупувала Курильські острови і закликала світову спільноту зробити все можливе для того, щоб деокупувати територію.
- В березні 2023 року Росія почала посилювати оборону на Курильських островах. Розгорнула там дивізіон берегових ракетних систем "Бастіон". В Інституті вивчення війни вважають, що подібні дії Росії є попередженням прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, що той надто заангажований підтримкою України.
- Також відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився від підтримки претензій Японії на Курильські острови. Він заявив про нейтралітет в цьому питанні. Аналітики припускають, що це ускладнить можливість повернути окуповані території Японії, адже Росія навряд поступиться за підтримки Китаю.