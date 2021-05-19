На основі відеоролика, розповсюдженого у мережі, уродженку Дружівки, що в Донецькій області, Людмилу Чмульову внесли до бази "Миротворця".
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Харків'янка, яка викинула український паспорт, потрапила до "Миротворця"
До бази її віднесли, звинувативши у
- демонстративному публічному знущанні над громадянством України;
- залученні малолітніх дітей в антиукраїнську акцію;
- участі в актах гуманітарної агресії проти України.
Людмилу Чмульову внесли до бази "Миротворця" / Скриншот зі сайту "Миротворця"
Жінка викинула паспорти, бо не полетіла у Туреччину: що відомо
- Раніше стала відомо, що харків'янку з 2 дітьми не пустили на літак до Стамбула. Жінка не мала ані нотаріальної згоди батька своїх неповнолітніх дітей на їхнє вивезення до Туреччини, ані свідоцтва про їхнє народження.
- Спершу вона розповіла, як незадоволена законодавством України, а потім – викинула паспорт. Згодом примусила це зробити й дітей, які на камеру посилали Україну "до д*пи".
- Після цього в інстаграмі вона оприлюднила відеозвернення, в якому заявила, що відео, яке розповсюдили ЗМІ – це фейк, і воно нібито було спеціально змонтоване.