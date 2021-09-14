Є 3 фактори: у СЦКК назвали основні причини загострення на Донбасі

У Спільному центрі з контролю та координації назвали причини загострення на Донбасі. Одна з них пов'язана з виборами до Держдуми Росії.

Керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов в інтерв'ю телеканалу розповів про причини активізації російських найманців на Донбасі.

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Причини загострення ситуації на Сході

За словами Апполонова, є 3 фактори:

початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021", які Росія проводить разом з Білоруссю;

початок проведення виборів до російської Держдуми із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти Росії на території тимчасово окупованих земель Донбасу;

спроби Москви показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.

Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Росії, так і видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

– зазначив Апполонов.

Водночас полковник наголосив, що Україна домовленостей про припинення вогню на Донбасі дотримується. Крім того, українська сторона постійно спрямовує ноти в ОБСЄ через порушення окупантів.

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