Про це 24 Каналу розказав експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що цей борт не бачить так далеко як А-50. Також він додав, що у ворога немає альтернативи А-50.

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"Але щось можна таке зробити. Можна уздовж лінії фронту літати на відстань 50 кілометрів "Орланами" (БпЛА – 24 Канал) та ZALA, щось розглядувати й щось там бачити. Але так глибоко як бачив А-50 – цього нема", – наголосив Криволап.

За його словами, нині, коли "Шахеди" залітають на територію України, вони не знають місця розташування цілей. Ворог атакує дронами-камікадзе цивільну інфраструктуру. Також загарбники традиційно намагаються атакувати аеродром у Старокостянтинові.

Однак це зовсім не та робота, яку росіяни проводили, коли мали на чергуванні А-50. Так окупанти виявляли необхідні для себе цілі.

Галас з боку росіян

Українські БпЛА вдарили по ремонтному заводу у Таганрозі на території Росії. Там ремонтували російський літак А-50. Однак після атаки борт зник. Експерт з авіації переконаний, що цей літак таки пошкоджений.

Якщо А-50 був цілий – там вже було дуже багато галасу з боку росіян про те, що "у нас все добре, все йде за планом". Оскільки цього нема, то будемо все ж таки просто сподіватися, що він був уражений,

– сказав Костянтин Криволап.

Росія втратила літаки А-50