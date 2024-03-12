Про це 24 Каналу розказав експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що цей борт не бачить так далеко як А-50. Також він додав, що у ворога немає альтернативи А-50.
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"Але щось можна таке зробити. Можна уздовж лінії фронту літати на відстань 50 кілометрів "Орланами" (БпЛА – 24 Канал) та ZALA, щось розглядувати й щось там бачити. Але так глибоко як бачив А-50 – цього нема", – наголосив Криволап.
За його словами, нині, коли "Шахеди" залітають на територію України, вони не знають місця розташування цілей. Ворог атакує дронами-камікадзе цивільну інфраструктуру. Також загарбники традиційно намагаються атакувати аеродром у Старокостянтинові.
Однак це зовсім не та робота, яку росіяни проводили, коли мали на чергуванні А-50. Так окупанти виявляли необхідні для себе цілі.
Галас з боку росіян
Українські БпЛА вдарили по ремонтному заводу у Таганрозі на території Росії. Там ремонтували російський літак А-50. Однак після атаки борт зник. Експерт з авіації переконаний, що цей літак таки пошкоджений.
Якщо А-50 був цілий – там вже було дуже багато галасу з боку росіян про те, що "у нас все добре, все йде за планом". Оскільки цього нема, то будемо все ж таки просто сподіватися, що він був уражений,
– сказав Костянтин Криволап.
Росія втратила літаки А-50
- Перший літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 українські військові збили 14 січня. Це сталося над Азовським морем. Це досягнення для українських бійців, адже ніхто ніколи не збивав такі борти.
- Друге таке судно ЗСУ "приземлили" 23 лютого. Збили літак також над Азовським морем, але упав він у Краснодарському краї Росії.
- Британська розвідка переконана, що росіяни можуть розконсервувати літаки А-50 та повернути їх до експлуатації. Водночас там вважають, що окупанти не використовуватимуть ці борти, поки у них проходять внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці судна.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що літаки А-50 не замінять БпЛА. Адже вони мають зовсім інші функції та завдання оперативно-тактичного рівня.