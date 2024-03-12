Об этом 24 Каналу рассказал эксперт с авиации Константин Криволап, отметив, что этот борт не видит так далеко как А-50. Также он добавил, что у врага нет альтернативы А-50.

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"Но что-то можно такое сделать. Можно вдоль линии фронта летать на расстояние 50 километров "Орланами" (БПЛА – 24 Канал) и ZALA, что-то рассматривать и что-то там видеть. Но так глубоко как видел А-50 – этого нет", – отметил Криволап.

По его словам, сейчас, когда "Шахеды" залетают на территорию Украины, они не знают местоположения целей. Враг атакует дронами-камикадзе гражданскую инфраструктуру. Также захватчики традиционно пытаются атаковать аэродром в Староконстантинове.

Однако это совсем не та работа, которую россияне проводили, когда имели на дежурстве А-50. Так захватчики выявляли необходимые для себя цели.

Шум со стороны россиян

Украинские БПЛА ударили по ремонтному заводу в Таганроге на территории России. Там ремонтировали российский самолет А-50. Однако после атаки борт исчез. Эксперт с авиации убежден, что этот самолет таки поврежден.

Если А-50 был целый – там уже было очень много шума со стороны россиян о том, что "у нас все хорошо, все идет по плану". Поскольку этого нет, то будем все же просто надеяться, что он был поражен,

– сказал Константин Криволап.

Россия потеряла самолеты А-50