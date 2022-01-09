Є два шляхи, – у США сказали, як зупинити агресію Росії проти України
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
Росія в будь-який момент може збільшити свою агресію проти України. Є 2 варіанти, як діяти в цій ситуації.
Вони відрізняються між собою. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Важливо Блінкен обговорив з Боррелем скупчення військ Росії на кордонах України
Перший шлях
За його словами, першим шляхом є діалог та дипломатія. "Щоб розв'язати наші розбіжності та уникнути конфронтації", – відзначив Блінкен.
Другий шлях
Водночас другим є шлях конфронтації та масових наслідків для Росії. Держава-окупантка відповість за відновлення агресії.Зверніть увагу! Сполучені Штати Америки готуються до санкцій проти Росії, якщо вона піде з повномасштабним вторгненням на Україну. Зокрема можуть ввести заборону на електроніку, яку виробили або використовують у США.
Останні заяви США щодо України
- Блінкен і Жозеп Боррель під час розмови обговорили скупчення російських військ біля України. Вони впевнені, що військова агресії Росії матиме жорсткі наслідки.
- Колишні співробітники служби національної безпеки закликали Джо Байдена зробити негайні кроки, щоб запобігти російській агресії проти нашої держави.
- Блінкен наголосив на тісній співпраці G7, НАТО та Євросоюзу в розробці санкцій для протидії Росії.
- Радника Байдена з національної безпеки Джейк Салліван впевнений, що США розширять військову допомогу для України через наступ Росії.
Повний текст публікації у твітері:
Як я пояснив @JakeTapper сьогодні (9 січня – 24 канал) вранці, в Україні є два шляхи: шлях діалогу та дипломатії, щоб вирішити наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та масових наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію.
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