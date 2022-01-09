Є два шляхи, – у США сказали, як зупинити агресію Росії проти України

Росія в будь-який момент може збільшити свою агресію проти України. Є 2 варіанти, як діяти в цій ситуації.

Вони відрізняються між собою. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Важливо Блінкен обговорив з Боррелем скупчення військ Росії на кордонах України

Перший шлях

За його словами, першим шляхом є діалог та дипломатія. "Щоб розв'язати наші розбіжності та уникнути конфронтації", – відзначив Блінкен.

Другий шлях

Водночас другим є шлях конфронтації та масових наслідків для Росії. Держава-окупантка відповість за відновлення агресії.

Останні заяви США щодо України

Блінкен і Жозеп Боррель під час розмови обговорили скупчення російських військ біля України. Вони впевнені, що військова агресії Росії матиме жорсткі наслідки.

Колишні співробітники служби національної безпеки закликали Джо Байдена зробити негайні кроки, щоб запобігти російській агресії проти нашої держави.

Блінкен наголосив на тісній співпраці G7, НАТО та Євросоюзу в розробці санкцій для протидії Росії.

Радника Байдена з національної безпеки Джейк Салліван впевнений, що США розширять військову допомогу для України через наступ Росії.

Сполучені Штати Америки готуються до санкцій проти Росії , якщо вона піде з повномасштабним вторгненням на Україну. Зокрема можуть ввести заборону на електроніку, яку виробили або використовують у США.

Повний текст публікації у твітері:

Як я пояснив @JakeTapper сьогодні (9 січня – 24 канал) вранці, в Україні є два шляхи: шлях діалогу та дипломатії, щоб вирішити наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та масових наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію.

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