Є два шляхи, – у США сказали, як зупинити агресію Росії проти України

9 січня 2022 , 23:02
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Джерело:

твітер Ентоні Блінкена

Росія в будь-який момент може збільшити свою агресію проти України. Є 2 варіанти, як діяти в цій ситуації.

Вони відрізняються між собою. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Важливо Блінкен обговорив з Боррелем скупчення військ Росії на кордонах України

Перший шлях

За його словами, першим шляхом є діалог та дипломатія. "Щоб розв'язати наші розбіжності та уникнути конфронтації", – відзначив Блінкен.

Другий шлях

Водночас другим є шлях конфронтації та масових наслідків для Росії. Держава-окупантка відповість за відновлення агресії.

Зверніть увагу! Сполучені Штати Америки готуються до санкцій проти Росії, якщо вона піде з повномасштабним вторгненням на Україну. Зокрема можуть ввести заборону на електроніку, яку виробили або використовують у США.

Останні заяви США щодо України

  • Блінкен і Жозеп Боррель під час розмови обговорили скупчення російських військ біля України. Вони впевнені, що військова агресії Росії матиме жорсткі наслідки.
  • Колишні співробітники служби національної безпеки закликали Джо Байдена зробити негайні кроки, щоб запобігти російській агресії проти нашої держави. 
  • Блінкен наголосив на тісній співпраці G7, НАТО та Євросоюзу в розробці санкцій для протидії Росії.
  • Радника Байдена з національної безпеки Джейк Салліван впевнений, що США розширять військову допомогу для України через наступ Росії.

Повний текст публікації у твітері:

Як я пояснив @JakeTapper сьогодні (9 січня – 24 канал) вранці, в Україні є два шляхи: шлях діалогу та дипломатії, щоб вирішити наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та масових наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію.

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Автор: Анастасія Мигидюк