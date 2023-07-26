Є кілька влучань і падіння уламків, – Зеленський про масовану атаку

Росія атакувала нашу державу крилатими ракетами, однак ППО не дрімала. Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей обстріл, зазначивши, що вдалось збити близько 30 повітряних цілей.

У середу, 26 липня, у своєму традиційному зверненні глава нашої держави відреагував, з-поміж іншого, на масований ракетний удар. За його словами, є кілька влучань та пошкоджень, що причинили уламки ракет, однак протиповітряна оборона продемонструвала свою потужність.

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Зеленський про ракетний удар

Власне, нашим оборонцям неба вдалось ліквідувати більшість повітряних цілей, що запустила Росії. Як зазначив український лідер, ці дані станом на 22:00, 26 липня – уточнюються, проте уже відомо про збиття щонайменше 30 крилатих ракет.

Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. Сили ППО – молодці,

– констатував Зеленський.

Водночас гарант подякував за кожну збиту повітряну ціль нашим Збройним Силам та констатував, що працюватиме щодня задля того, аби в наших захисників було більше можливостей стримувати російську агресію.

Звернення Зеленського за 26 липня: дивіться відео

Очевидно, мав на увазі президент перемовини зі західними партнерами щодо постачання озброєння. Зокрема, систем ППО та багатоцільової авіації, яка б стала надійним щитом для наших міст та сіл проти російської повітряної загрози.

Зверніть увагу! Як зазначили у Повітряних силах, нашій ППО під час цього удару вдалось збити 36 ворожих ракет. Серед них є три ракети типу "Калібр".

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи ви можете читати в телеграмі 24 Каналу.

Де саме працювала ППО