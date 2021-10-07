Є контакти, але не загальне розуміння: у Путіна заговорили про зустріч зі Зеленським

У Кремлі заявили про контакти щодо можливої зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Однак поскаржилися, що загального розуміння, як і порядку денного можливої зустрічі, наразі немає.

Про те, що Росія та Україна ведуть перемовини щодо зустрічі лідерів країн, під час брифінгу підтвердив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

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Речник Путіна про зустріч глави Кремля зі Зеленським

Справді між Офісом Президента України та адміністрацією президента Росії здійснювалися контакти з метою віднайти той перелік питань, які могли б обговорюватися, і озвучувалися різні пропозиції,

– зазначив Пєсков.

Однак наразі, за його словами, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає.

Зустріч Зеленського і Путіна: головне