Є контакти, але не загальне розуміння: у Путіна заговорили про зустріч зі Зеленським
Джерело:ТАСС
У Кремлі заявили про контакти щодо можливої зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Однак поскаржилися, що загального розуміння, як і порядку денного можливої зустрічі, наразі немає.
Про те, що Росія та Україна ведуть перемовини щодо зустрічі лідерів країн, під час брифінгу підтвердив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.
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Речник Путіна про зустріч глави Кремля зі Зеленським
Справді між Офісом Президента України та адміністрацією президента Росії здійснювалися контакти з метою віднайти той перелік питань, які могли б обговорюватися, і озвучувалися різні пропозиції,
– зазначив Пєсков.
Однак наразі, за його словами, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає.
Зустріч Зеленського і Путіна: головне
- Під час загострення на Донбасі навесні 2021 року Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- На це Путін цинічно відповів, що українському лідеру варто говорити з керівниками псевдореспублік, якщо йому хочеться перемовин про війну. З Росією ж можна спілкуватися про справи саме Росії.
- Очільник Кремля також додав, що готовий у коли-небудь прийняти Зеленського у Москві.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Україна неодноразово наголошувала на своїй готовності до перемовин на рівні президентів, однак Москва щоразу знаходить відмовки.