Війна може затягнутися на невизначений термін: чи є між Україною та США стратегічні розбіжності

Західні ЗМІ зазначають про начебто стратегічні розбіжності між Україною та США. В першу чергу це стосується контрнаступу. Але тут варто зважати на певний історичний аспект і погляди США та європейських країн щодо Росії – вони різняться.

Про це 24 Каналу зазначив політолог Тарас Загородній. За його словами, Україна має сама дбати про свою безпеку і виробляти власну зброю.

Дивіться також Хто може анонсувати передачу ATACMS: у Зеленського назвали два прізвища

Історичний аспект

За словами Тараса Загороднього, остання масштабна війна, яку можна порівняти з сучасною, відбулася у 73-му році минулого століття. Але тоді воював Ізраїль. Сама ж американська армія брала участь у бойових діях аж у 50-х роках і, звісно, відтоді багато чого змінилося.

"Що реально відбувається на фронті і як з тим боротися розуміють лише українські військові. Не всі генерали НАТО, взагалі американські військові розуміють, що відбувається і багато з них не діяли так, як вони змушують діяти Україну. Наприклад, без прикриття повітряного простору. В першу чергу мовиться про затримку надання F-16", – зазначив він.

Важливе рішення Джо Байдена: дивитись відео

Звідси йдуть питання безпосередньо щодо Росії. Для США Китай є ворогом, а Росія – проблемою. Утім, в перспективі країна-агресорка має бути на одному боці під час ймовірної війни з Китаєм. Натомість для європейських країн Росія – екзистенційна загроза, а Китай – партнер.

Це створює в тому числі різночитання і намагання сказати Україні що, як, давати поради, які американська армія сама не використовувала і в таких бойових діях не брала участь. Тому ми маємо на це зважати і брати у руки власну безпеку. Не чекати на зброю, ми повинні максимально виробляти свою,

– сказав політолог.

Він додав, що Росія переходить на масове виробництво зброї, стандартизує його, залучає приватні компанії і робить акцент на дронах, що створює небезпеку для України. І перенести війну на територію Росії можна лише за допомогою власної зброї.

"Це означає, що війна може затягнутися на невизначений час, якщо ми цього не будемо робити. Все ж у Росії значно більше ресурсів і демографічних, і економічних. Нам потрібно йти в механізацію, щоб нівелювати перевагу агресора в людях і фінансових можливостях. Інакше не працюватиме", – зазначив Тарас Загородній.

Політика США щодо України: останні новини