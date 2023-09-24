Була ракетна небезпека: у південних та центральних регіонах оголошували повітряну тривогу
Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Ввечері 24 вересня в низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожого обстрілу.
У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
Зауважте Удар по Кременчуку: значно зросла кількість потерпілих
Тривогу оголошували у низці областей
Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 20:08 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 538 днів,
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2023 року, тобто вже 287 днів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу, є ракетна небезпека.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– мовиться у повідомленні.
Сили оборони Півдня України повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій – малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Його спорядження – до 8 ракет типу "Калібр".
"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог – підступний і зухвалий. Але Сили оборони напоготові. Бережіть себе так само пильно, як ми бережемо Україну!" – заявили захисники.Зверніть увагу! О 20:38 почалися відбої. Станом на 20:41 повітряна тривога триває лише на Луганщині та в Криму.