Що означає "затишшя" у Бахмуті: Жданов розповів про дії росіян у місті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку тимчасово змінено формат операції, що пов'язано із виведенням ПВК "Вагнера". Може здаватися, що там "затишшя", але воно лише на деякий час. При цьому ворог не припинив обстріли.

Окупанти зменшили кількість атак на позиції української армії. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

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"Перше, у зв'язку з тим, що відбувається ротація військ. Там вагнерівці намагаються залишити свої позиції, хоча в них це не зовсім виходить. Друге те, що наша артилерія, принаймні, південну половину Бахмута вже тримає під вогневим контролем", – сказав Жданов.

За словами військового експерта, будь-яке переміщення великих чи середніх груп ворога накривається або контролюється вогневими засобами ЗСУ. І це дуже ускладнює переміщення противника. А оскільки артилерія росіян фактично вщент зруйнувала Бахмут, то окупантам немає де сховатися і закріпитися.

Оці два фактори – ротаційні заходи й неможливість захиститися чи зачепитися за якісь позиції в Бахмуті – не дають змогу противнику продовжувати в тому ж самому темпі з тим самим натиском атакувати наші позиції,

– переконаний Олег Жданов.

Через те, вважає він, інтенсивність бойових дій трохи знизилася.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео

ЗСУ руйнують плани росіян

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 1 червня заявив, що значна частина його бійців вийшла з Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що ватажку вагнерівців не вдається виконати свої обіцянки й плани.

"Певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що ми нещодавно зайняли довкола Бахмута панівні висоти", – сказала Маляр.

Завдяки цьому Збройні Сили України порушують всі плани ворога й дуже сильно заважають йому їх реалізовувати.

"Тому з 1 червня дату вони перенесли на 10", – наголосила заступниця міністра оборони України.

"Затишшя" у Бахмуті немає

Ганна Маляр зазначила, що росіяни нині зменшили наступальну активність на деяких напрямках. Водночас окупанти продовжують артилерійські та мінометні обстріли, а також завдавати ударів з авіації. Мовиться, зокрема, і про Бахмутський напрямок.

Якщо проаналізуємо Бахмутський напрямок, може здатися по новинах, що там нібито якесь "затишшя" відбувається, але насправді це не так,

– розказала заступниця міністра оборони України.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку