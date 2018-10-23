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      Єдиний кандидат від південного сходу – це гра в піддавки на користь Порошенка, – політолог

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      Вибори
      Вибори / rudenko.kiev.ua

      Один з лідерів Оппоблоку – Юрій Бойко – може зіграти роль зручного для Порошенка свідомо програшного кандидата в другому турі.

      Про це в своїй статті у виданні "Реаліст" пише політолог Ігор Петренко. Для цього, зазначає автор, на Банковій спробують протягнути до другого туру свідомо програшного перед Порошенком суперника.

      "На сьогодні найбільш підходящі для цієї ролі лідери Оппоблоку Юрій Бойко і партії "За життя" Вадим Рабинович, які представляють, в основному, південно-східний електорат. По-перше, цей електорат значно зменшився з анексією Криму і війною на Донбасі, а по-друге, клеймо "проросійських" заважає цим політиками виграти у президента-патріота. При консолідації біло-синіх їх кандидат може пройти до другого туру, але перемогти навряд чи – як Порошенко, так і Тимошенко", – пише Петренко.

      Також, на думку експерта, ставка на протиставленні в ході виборчої компанії Порошенко, буде зроблена й за іншими напрямами.

      "У світлі важкої економічної ситуації, провалу соціальної політики і перманентного подорожчання життя українців кандидат Порошенко дистанціюється від будь-яких економічних питань. Президент вже потрапив в кільце негативу, яке в суспільстві асоціюється з його постаттю. Щоб розірвати це кільце, президент перед виборами почав підкреслено розмежовувати відповідальність. Провали соціально-економічної політики – це до уряду. Інша справа – оборонна сфера і зовнішня політика".

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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