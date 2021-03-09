У Єревані – загострення протестів: люди заблокували вхід до парламенту – відео

Опозиціонер Вазген Манукян закликав протестувальників оточити будівлю парламенту.

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Що відбувається біля парламенту

Манукян стверджує, що демонстранти не будуть заходити в будівлю. Однак, вимагаючи відставки прем'єра Ніколи Пашиняна, мітингарі розіб'ють намети та заблокують входи, тобто не пускатимуть депутатів всередину.

Після того, як люди оточили будівлю, й почались зіткнення із силовиками. До слова, на місце прибули підрозділи воєнізованої держохорони.