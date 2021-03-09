У Єревані – загострення протестів: люди заблокували вхід до парламенту – відео

У столиці Вірменії Єревані 9 березня тривають протести. Мітингувальники навіть перекрили вулицю, що веде до парламенту. У результаті виникли масові сутички із правоохоронцями.
Джерело:АМИ "Новости – Армения"
Опозиціонер Вазген Манукян закликав протестувальників оточити будівлю парламенту.
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Що відбувається біля парламенту
Манукян стверджує, що демонстранти не будуть заходити в будівлю. Однак, вимагаючи відставки прем'єра Ніколи Пашиняна, мітингарі розіб'ють намети та заблокують входи, тобто не пускатимуть депутатів всередину.
Після того, як люди оточили будівлю, й почались зіткнення із силовиками. До слова, на місце прибули підрозділи воєнізованої держохорони.Зверніть увагу! Під час протестів 1 березня люди увірвалися у будинок уряду. У фоє мітингувальники вигукували гасла з вимогою відставки прем'єра.
Чому у Вірменії відбуваються протести
- Армія Вірменії вимагав відставки Пашиняна. Сам прем'єр назвав це спробою державного перевороту та звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.
- Президент Вірменії Армен Саркісян не підтримав Пашиняна щодо звільнення Гаспаряна.
- Зауважимо, що люди протестували за відставку Пашиняна давно.
- Все через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, які поновились у вересні 2020 року.
- Угоду 10 листопада підписали Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президентом Росії Володимир Путін.
- Таким чином Вірменія та Азербайджан зупинились на позиціях, які зайняли. Однак вірмени сприйняли угоду як капітуляцію.