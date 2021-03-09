У Єревані – загострення протестів: люди заблокували вхід до парламенту – відео

9 березня 2021 , 18:28
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У столиці Вірменії Єревані 9 березня тривають протести. Мітингувальники навіть перекрили вулицю, що веде до парламенту. У результаті виникли масові сутички із правоохоронцями.

Джерело:

АМИ "Новости – Армения"

Опозиціонер Вазген Манукян закликав протестувальників оточити будівлю парламенту.

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Що відбувається біля парламенту

Манукян стверджує, що демонстранти не будуть заходити в будівлю. Однак, вимагаючи відставки прем'єра Ніколи Пашиняна, мітингарі розіб'ють намети та заблокують входи, тобто не пускатимуть депутатів всередину.

Після того, як люди оточили будівлю, й почались зіткнення із силовиками. До слова, на місце прибули підрозділи воєнізованої держохорони.

Зверніть увагу! Під час протестів 1 березня люди увірвалися у будинок уряду. У фоє мітингувальники вигукували гасла з вимогою відставки прем'єра.

Чому у Вірменії відбуваються протести

  • Армія Вірменії вимагав відставки Пашиняна. Сам прем'єр назвав це спробою державного перевороту та звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.
  • Президент Вірменії Армен Саркісян не підтримав Пашиняна щодо звільнення Гаспаряна.
  • Зауважимо, що люди протестували за відставку Пашиняна давно.
  • Все через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, які поновились у вересні 2020 року.
  • Угоду 10 листопада підписали Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президентом Росії Володимир Путін.
  • Таким чином Вірменія та Азербайджан зупинились на позиціях, які зайняли. Однак вірмени сприйняли угоду як капітуляцію.