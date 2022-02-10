Єрмак прибув до Берліну на зустріч політрадників "Норманді": переговори стартували

До Берліна 10 лютого прибула українська делегація для участі в другій з початку цього року зустрічі дипломатичних радників лідерів "нормандської четвірки". Попри коронавірус, до Німеччини прибув і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За даними ЗМІ, переговори вже стартували. Після їх завершення мають провести брифінг, який запланований на 19:00.

Важливо Єрмак назвав головні цілі України на майбутніх переговорах радників "Норманді"

Крім Єрмака до Берліну також прибула перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У Німеччині українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями, зокрема з:

віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком,

міністром фінансів Крістіаном Лінднером,

міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце,

депутатами Бундестагу та представниками бізнесу.

Головна мета зустрічей з німецькими партнерами – предметне обговорення фінансової взаємодії та підтримки, реалізації проєктів двосторонньої економічної співпраці, розвитку транспортного потенціалу обох країн.

Єрмак теж поїхав до Німеччини

Зауважимо, що візит Єрмака до Берліну був під загрозою через позитивний результат тесту на коронавірус, який очільник ОП отримав 3 лютого. Однак завчасна вакцинація та 3 дні інтенсивної терапії дали результат – 7 лютого Єрмак отримав негативний тест на COVID-19.

Ще у 2020 році Єрмак захворів на коронавірус також напередодні переговорів радників лідерів нормандського формату. Щоправда, тоді розмову планували у форматі відеозустрічі.

Раніше глава ОП розповів, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Додамо, що 26 січня у Парижі пройшла перша зустріч радників голів держав "норманської четвірки". Це була перша зустріч у "норманському форматі" від грудня 2019 року. Перемовини тривали 8 годин. Єрмак назвав поновлення "нормандського формату" позитивним сигналом. За його словами, узгодили наявні домовленості.

Брифінг Андрія Єрмака щодо зустрічі радників "Нормандської четвірки": дивіться відео