Знищили 243 з 228 "Шахедів" і не тільки: Єрмак розповів про досягнення ППО України за жовтень
Джерело:Андрій Єрмак
Андрій Єрмак розповів про успіхи захисників нашого неба за жовтень 2023 року. Протягом того місяця Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поділився інфографікою, що присвячена роботі української ППО за минулий місяць. Він виклав її у своїх соцмережах.
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Яка статистика за жовтень
Як видно по картинці, протягом жовтня російські загарбники випустили у бік України 243 "Шахеди". Також протягом минулого місяця окупанти атакували нашу державу 9 крилатими ракетами та 15 керованими авіаційними ракетами типу Х-59.
Наша ППО назавжди приземлила 228 ворожих ударних безпілотників. Також українські захисники збили 8 крилатих ракет та 11 керованих авіаційних ракет окупантів.
Такі цифри повітряних атак росіян і збиття цілей нашою ППО,
– написав голова ОП.
Досягнення нашої ППО за жовтень / Інфографіка Андрія Єрмака
Інші новини про ППО
- Військовий експерт Роман Світан нещодавно у розмові з 24 Каналом заявив, що Україна поєднує західні ракети з радянськими пусковими установками та радарами. У такий спосіб держава намагається максимально посилити свою ППО. Полковник запасу ЗСУ назвав це нормальною практикою для західних країн.
- Про ці гібриди також розповів засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За словами експерта, фахівцям вдалося об'єднати установки "Бук" з ракетами Sea Sparrow. Також вони змогли поєднати радянські радари з ракетами AIM-9M Sidewinder та ракети Patriot з радянськими пусковими установками.
- Нагадаємо, зараз у Німеччині понад 60 наших військових опановують ЗРК Patriot. Навчання триватимуть 3 – 4 тижні. Берлін може потім передати ці зенітно-ракетні комплекси Україні.