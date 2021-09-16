У ЄС можуть не визнати вибори до Держдуми Росії: яка умова

Європейський союз може не визнати результати виборів до Держдуми Росії. Це станеться, якщо вони відбуватимуться з порушеннями.

Європейські парламентарі ухвалили резолюцію, у якій зазначили, що ЄС має бути готовим відмовитись визнавати новий російський парламент.

До речі Протидія і стримування: в Європарламенті презентували нові принципи політики ЄС щодо Росії

Яка умова

Вибори не визнають, якщо вони пройдуть з порушеннями демократичних принципів і міжнародного права.

Євродепутат з Литви Андрюс Кубілюс наголосив, що ЄС має виходити з припущення, що зміни в Росії можливі. Проте, в разі порушень, слід вимагати відсторонення країни від міжнародних парламентських асамблей, у тому числі в Раді Європи.

Якщо парламентські вибори в Росії на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими, ЄС не повинен визнавати російську Думу,

– сказав Кубілюс.

За словами політика, репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції підривають легітимність і справедливість виборів.

Що відомо про вибори до російської Держдуми