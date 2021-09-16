У ЄС можуть не визнати вибори до Держдуми Росії: яка умова
Джерело:Резолюція Європарламенту
Європейський союз може не визнати результати виборів до Держдуми Росії. Це станеться, якщо вони відбуватимуться з порушеннями.
Європейські парламентарі ухвалили резолюцію, у якій зазначили, що ЄС має бути готовим відмовитись визнавати новий російський парламент.
До речі Протидія і стримування: в Європарламенті презентували нові принципи політики ЄС щодо Росії
Яка умова
Вибори не визнають, якщо вони пройдуть з порушеннями демократичних принципів і міжнародного права.
Євродепутат з Литви Андрюс Кубілюс наголосив, що ЄС має виходити з припущення, що зміни в Росії можливі. Проте, в разі порушень, слід вимагати відсторонення країни від міжнародних парламентських асамблей, у тому числі в Раді Європи.
Якщо парламентські вибори в Росії на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими, ЄС не повинен визнавати російську Думу,
– сказав Кубілюс.
За словами політика, репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції підривають легітимність і справедливість виборів.
Що відомо про вибори до російської Держдуми
- Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року.
- Обурливо, що Кремль вирішив залучити до процесу українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях.
- За кілька місяців до виборів Москва активно видавала російські паспорти на Донбасі.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Росія навіть незаконно дозволяє голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Україна висловлює рішучу ноту протесту проти зухвалих дій держави-агресора. Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів на Донбасі та у Криму. Парламентарі закликали визнати це голосування нелегітимним.