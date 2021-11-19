В ЄС розробили план для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів
19 листопада 2021 , 08:07Читать новость на русском
Джерело:EUobserver
Євросоюз планує провести низку операцій у 2022 році для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів. Хочуть здійснити понад 1,4 тисячі арештів.
За інформацією ЗМІ, підготували 30 планів. Деякі мають реалізувати під егідою окремих держав – членів ЄС, а деякі проводитимуть агентство ЄС з контролю кордонів Frontex та Європол.
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Де проводитимуть спецоперації
- Європол нібито буде співпрацювати з країнами Балканського регіону, Китаєм, Туреччиною.
- Натомість окремі операції проводитимуть Австрія, Франція, Греція, Німеччина, Італія, Польща, Португалія, Іспанія і Велика Британія.
- Наприклад, Польща працюватиме над припиненням контрабанди з Білорусі, Грузії, Росії, а також – з України.
- Операції Австрії та Німеччини будуть зосереджені в районі Західних Балкан.
- Frontex очолить 8 операцій, пов'язаних з незаконним перетином кордону, прикордонними перевірками, шахрайством з документами. Планують здійснити близько 1 000 арештів та 50 затримань осіб, яких підозрюють у пособництві.
У планах фігурують так звані щорічні показники результативності. Зокрема, інформація про затримання та вилучення фальшивих документів.
Яка ситуація з мігрантами на кордоні Польщі й Білорусі
- Потік нелегалів на білорусько-польському кордоні значно збільшився з 8 листопада. Тоді там помітили кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.
- Вони хочуть потрапити до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
- На кордон виставили близько 13 тисяч польських військових.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон. Припускають, що до цього причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.