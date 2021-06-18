ЄС узгодив санкції проти Білорусі в сферах банківської справи, нафти і газу, – ЗМІ

Рада ЄС ухвалить рішення щодо секторальних санкцій проти Білорусі вже у понеділок, 21 червня. Вони стосуватимуться відразу 3 сфер.
Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що упродовж наступних днів рішення доопрацюють.
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Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі у 3 сферах: калій, банківська справа та нафта. Рада ЄС у закордонних справах дасть на це політичне зелене світло у понеділок (21 червня – 24 канал),
– наголосив Джозвяк.
Окрім того, ЄС 16 червня схвалив пакет санкцій проти людей, які є відповідальними за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги. Заборона на видачу віз та заморожування активів стосується 78 людей і 7 організацій.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Станом на червень 2021 самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про начебто необхідність боротися із "ворогом із Заходу". Зокрема, політик заговорив про мобілізацію населення.
- Тим часом лідери країн "Великої сімки" звернулися до режиму Лукашенка. Вони закликали самопроголошеного президента змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.
- Очільники країн G7 також наголосили, що стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини.