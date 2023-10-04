Варто більше хвилюватися через Польщу: чи отримає Україна фінансування від Євросоюзу

Європарламент підтримав резолюцію про виділення Україні 50 мільярдів євро. Проте затвердити її мають країни – члени Європейського Союзу, зокрема Угорщина та Словаччина.

Політтехнолог Олег Подорожній сказав 24 Каналу, що це дуже серйозний крок з боку Євросоюзу, який виділяючи дійсно велику суму, хоче вкладати її в Україну, що не входить до складу ЄС.

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Україна наводить містки

Водночас потрібно розуміти, що надання цих 50 мільярдів Україні буде розтягнуто у часі.

Складно спрогнозувати, чи затвердять цю резолюцію. Україна намагається наводити містки та домовлятися з Угорщиною,

– зазначив політтехнолог.

Так, українська влада розглядала можливість скасування санкцій щодо OTP Bank, який працює в Росії та є фактично спонсором війни, яку розв'язала Москва.

Угорський OTP Bank 2 жовтня НАЗК виключило зі переліку міжнародних спонсорів війни проти України. Водночас банк зобов'язався виконати низку умов щодо своєї роботи на російському ринку. Нагадаємо, що OTP Bank було внесено до списку міжнародних спонсорів війни у травні 2023 року через співпрацю з Росією.

Водночас Роберт Фіцо, чия партія перемогла на виборах у Словаччині, використовуючи риторику щодо припинення допомоги Україні, тому що словаки почали жити бідніше.

Однак в Брюсселі мають важелі впливу на позиції Угорщини та Словаччини.

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Проте більше занепокоєння викликає не позиція Угорщини та Словаччини, а Польщі. Вона б мала стати лідером у Східній Європі з питань допомоги Україні. Проте зараз стає зрозумілим, що для нас перемовини щодо вступу до Європейського Союзу будуть найскладнішими не через Будапешт та Братиславу, а через Варшаву,

– підкреслив Олег Подорожній.

Саме тому ситуація довкола можливого надання Україні 50 мільярдів євро є складною. Проте, на думку політтехнолога, варто довіриться українській дипломатії та сподіватися, що це питання буде вирішено позитивно щодо інтересів України.

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