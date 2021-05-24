ЄС викликав "на килим" посла Білорусі через затримання Протасевича

Євросоюз викликав посла Білорусі Олександра Міхневича. Це сталося через посадку Ryanair у Мінську та затримання Романа Протасевича.
ЄС та бельгійський уряд відреагував на затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську. Там закликали негайно його звільнити.
Важливо Романа Протасевича визнали політв'язнем
Білоруського дипломата викликали, аби засудити кроки білоруської влади, яка примусила цивільний літак здійснити екстрену посадку й затримала його пасажира.
Відповідний запит надійшов до Європейської служби зовнішніх дій від Високого представника ЄС Жозепа Борреля. З Міхневичем спілкувався її генсек, Стефано Санніно.
Що заявили у ЄС
Він наголосив послу, що усі країни-члени ЄС засуджують те, що відбувалося у Мінську. Адже режим Лукашенка своїми діями порушив безпеку пасажирів й екіпажу.
Санніно назвав дії білоруської влади обурливими. Й додав, що це вкотре демонструє те, як у країні намагаються придушити опозицію.
"Цей неприйнятний вчинок обговорять на засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, зокрема – можливі заходи проти винних", – мовиться у повідомленні.Зверніть увагу! Раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попросив голову Європейської Ради обговорити негайні санкції проти Білорусі.
Протасевича затримали у Мінську: основне
- 23 травня пасажирський літак Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса, довелося здійснити позапланову посадку у білоруському Мінську.
- Режим білоруського диктатора пояснює свої дії повідомленням про замінування. Там переконують, що воно нібито надійшло від руху ХАМАС.
- Вибухівки у літаку не знайшли. Водночас після перевірки білоруські силовики відпустили на борт не всіх пасажирів. Затримали Романа Протасевича та його дівчину.
- Протасевич – білоруський активіст, він є засновником телеграм-каналів NEXTA. Журналісту на батьківщині загрожує щонайменше 15 років за ґратами.
- В Європарламенті не виключили, що до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську можуть бути причетні росіяни. Там перевіряють цю інформацію.