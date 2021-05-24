ЄС викликав "на килим" посла Білорусі через затримання Протасевича

24 травня 2021 , 14:57
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Джерело:

Європейська служби зовнішніх дій

Євросоюз викликав посла Білорусі Олександра Міхневича. Це сталося через посадку Ryanair у Мінську та затримання Романа Протасевича.

ЄС та бельгійський уряд відреагував на затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську. Там закликали негайно його звільнити.

Важливо Романа Протасевича визнали політв'язнем

Білоруського дипломата викликали, аби засудити кроки білоруської влади, яка примусила цивільний літак здійснити екстрену посадку й затримала його пасажира.

Відповідний запит надійшов до Європейської служби зовнішніх дій від Високого представника ЄС Жозепа Борреля. З Міхневичем спілкувався її генсек, Стефано Санніно.

Що заявили у ЄС

Він наголосив послу, що усі країни-члени ЄС засуджують те, що відбувалося у Мінську. Адже режим Лукашенка своїми діями порушив безпеку пасажирів й екіпажу.

Санніно назвав дії білоруської влади обурливими. Й додав, що це вкотре демонструє те, як у країні намагаються придушити опозицію.

"Цей неприйнятний вчинок обговорять на засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, зокрема – можливі заходи проти винних", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Раніше польський прем'єр-міністр  Матеуш Моравецький попросив голову Європейської Ради обговорити негайні санкції проти Білорусі. 

Протасевича затримали у Мінську: основне

  • 23 травня пасажирський літак Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса, довелося здійснити позапланову посадку у білоруському Мінську.
  • Режим білоруського диктатора пояснює свої дії повідомленням про замінування. Там переконують, що воно нібито надійшло від руху ХАМАС.
  • Вибухівки у літаку не знайшли. Водночас після перевірки білоруські силовики відпустили на борт не всіх пасажирів. Затримали Романа Протасевича та його дівчину.
  • Протасевич – білоруський активіст, він є засновником телеграм-каналів NEXTA. Журналісту на батьківщині загрожує щонайменше 15 років за ґратами.
  • В Європарламенті не виключили, що до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську можуть бути причетні росіяни. Там перевіряють цю інформацію.
Автор: Ірина Буртик