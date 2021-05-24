ЄС викликав "на килим" посла Білорусі через затримання Протасевича

Євросоюз викликав посла Білорусі Олександра Міхневича. Це сталося через посадку Ryanair у Мінську та затримання Романа Протасевича.

ЄС та бельгійський уряд відреагував на затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську. Там закликали негайно його звільнити.

Важливо Романа Протасевича визнали політв'язнем

Білоруського дипломата викликали, аби засудити кроки білоруської влади, яка примусила цивільний літак здійснити екстрену посадку й затримала його пасажира.

Відповідний запит надійшов до Європейської служби зовнішніх дій від Високого представника ЄС Жозепа Борреля. З Міхневичем спілкувався її генсек, Стефано Санніно.

Що заявили у ЄС

Він наголосив послу, що усі країни-члени ЄС засуджують те, що відбувалося у Мінську. Адже режим Лукашенка своїми діями порушив безпеку пасажирів й екіпажу.

Санніно назвав дії білоруської влади обурливими. Й додав, що це вкотре демонструє те, як у країні намагаються придушити опозицію.

"Цей неприйнятний вчинок обговорять на засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, зокрема – можливі заходи проти винних", – мовиться у повідомленні.

Протасевича затримали у Мінську: основне

23 травня пасажирський літак Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса, довелося здійснити позапланову посадку у білоруському Мінську.

Режим білоруського диктатора пояснює свої дії повідомленням про замінування. Там переконують, що воно нібито надійшло від руху ХАМАС.

Вибухівки у літаку не знайшли. Водночас після перевірки білоруські силовики відпустили на борт не всіх пасажирів. Затримали Романа Протасевича та його дівчину.

Водночас після перевірки білоруські силовики відпустили на борт не всіх пасажирів. Затримали Романа Протасевича та його дівчину. Протасевич – білоруський активіст, він є засновником телеграм-каналів NEXTA. Журналісту на батьківщині загрожує щонайменше 15 років за ґратами.

В Європарламенті не виключили, що до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську можуть бути причетні росіяни. Там перевіряють цю інформацію.