ЄС визнав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі

9 січня 2022 , 17:35
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Джерело:

eeas.europa.eu

Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на сході України. Там наголошують, що відтак будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Сумніву у тому, що Росія є стороною збройного конфлікту немає. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги,
– сказав він.

Боррель також вкотре наголосив, що будь-які перемовини щодо України не повинні проходити без її представників.

Потрібен не лише діалог

Боррель підкреслив необхідність діалогу з Росією. Водночас він наполіг, що потрібні також стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії,
– сказав представник ЄС.

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Автор: Оксана Княжик