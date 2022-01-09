ЄС визнав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі

Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на сході України. Там наголошують, що відтак будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Сумніву у тому, що Росія є стороною збройного конфлікту немає. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги,

– сказав він.

Боррель також вкотре наголосив, що будь-які перемовини щодо України не повинні проходити без її представників.

Потрібен не лише діалог

Боррель підкреслив необхідність діалогу з Росією. Водночас він наполіг, що потрібні також стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії,

– сказав представник ЄС.

Останні заяви Борреля про ситуацію в Україні

Донбас 5 січня відвідав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Після візиту заявляв, що зараз конфлікт перебуває на межі. Тому Боррель попереджав, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну.

Жозеп Боррель також казав, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки України. Усі питання, які стосуються нашої країни, мають вирішуватися лише за участі Києва.

Глава європейської дипломатії заявляв, діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії. За його словами, будь-яке обговорення України в рамках переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" потребує присутності української делегації за столом переговорів.

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