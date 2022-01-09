ЄС визнав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі
Джерело:eeas.europa.eu
Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на сході України. Там наголошують, що відтак будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.
Сумніву у тому, що Росія є стороною збройного конфлікту немає. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги,
– сказав він.
Боррель також вкотре наголосив, що будь-які перемовини щодо України не повинні проходити без її представників.
Потрібен не лише діалог
Боррель підкреслив необхідність діалогу з Росією. Водночас він наполіг, що потрібні також стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії,
– сказав представник ЄС.
Останні заяви Борреля про ситуацію в Україні
- Донбас 5 січня відвідав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Після візиту заявляв, що зараз конфлікт перебуває на межі. Тому Боррель попереджав, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну.
- Жозеп Боррель також казав, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки України. Усі питання, які стосуються нашої країни, мають вирішуватися лише за участі Києва.
- Глава європейської дипломатії заявляв, діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії. За його словами, будь-яке обговорення України в рамках переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" потребує присутності української делегації за столом переговорів.