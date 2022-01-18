В ЄС заговорили про загрозу фактичного приєднання окупованого Донбасу до Росії

У Європі стурбовані тим, що відбувається з непідконтрольними Україні окремими районами Донецької та Луганської областей. Там вважають, що Росія фактично може приєднати їх до себе.

Регіони, які не контролює Київ викликають все більше занепокоєння. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

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Донбас віддаляється від України

За словами Борреля, східна частина України, яку контролюють проросійські бойовики, все більше віддаляється від України.

Східні райони все далі й далі віддаляються від України, стаючи все ближче й ближче до Росії,

– сказав дипломат.

Він переконаний, що існує ризик поступового фактичного приєднання районів Донбасу до Росії. Водночас Боррель вчергове застеріг Москву про наслідки військової агресії проти України.

Заяви Борреля під час візиту в Україну

На початку січня головний дипломат ЄС відвідував нашу країну і став першим високим чиновником Європи, який вирушив на Донбас. У цьому контексті він зробив низку заяв.

Відтак, за словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попереджав, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну. Після візиту він зазначив, що тепер став очевидцем наслідків агресії Росії проти України.

Повідомляли також, що Євросоюз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Через це Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".

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