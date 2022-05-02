ЄС зараз фіналізує шостий пакет санкцій, в якому очікуємо на нафтове ембарго, – Єрмак

Німеччина стає менш залежною від російських енергоресурсів – країна розглядає можливість припинення імпорту російської нафти. Як зазначають ЗМІ, це може відкрити шлях до нафтового ембарго і є дуже сильним сигналом для інших країн Євросоюзу.

Про це у понеділок, 2 травня, розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Політик наголосив, що зараз Євросоюз завершує шостий пакет санкцій й українська сторона очікує побачити у ньому також нафтове ембарго.

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Залежність від російських енергоресурсів стрімко знижується

Посилаючися на дані видання Spiegel, Єрмак наводить цікаві цифри щодо скорочення використання російських енергоресурсів.

Порахували, що залежність від російської нафти впала з минулорічних 35% до нинішніх 12%, а частка імпорту російського газу з 55% опустилася до 35%,

– йдеться у повідомленні керівника Офісу Президента.

За інформацією Spiegel, у випадку з вугіллям цей показник з початку року знизився з 50% до приблизно 8%.

Єрмак нагадав, що раніше Євросоюз ухвалив заборону на імпорт російського вугілля, зараз Україна очікує від Європи, зокрема Німеччини, рішення щодо нафтового ембарго.

Це дуже важливо – Росія має бути позбавлена енергетичної зброї,

– підсумував Єрмак.

Як країни ЄС реагують на заборону імпорту російської нафти

За даними видання Kurier проти введення повного ембарго на російську нафту у шостому пакеті санкцій проти держави-агресорки виступали такі країни:

Австрія;

Словаччина;

Угорщина;

Греція;

Іспанія;

Італія.

Утім, станом на 2 травня Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето щодо ембарго на нафту з Росії. Завдяки цьому рішенню обмеження російської нафти стає все ймовірнішим.

Разом із цим, дипломати попереджують, що рішення щодо санкцій можуть ухвалити у найближчі декілька місяців, а не днів, як би цього хотілося українському уряду.

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