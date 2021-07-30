Суперечать мінським угодам: у ЄС засудили видачу російських паспортів на Сході України
Джерело:Укрінформ
Євросоюз засудив масову паспортизацію, яку Росія примусово проводить на окупованих територіях України. Окрім того, у ЄС стурбовані рішенням Москви залучити жителів Донбасу до голосування на виборах у Держдуму.
Відповідну заяву ЄС виголосили під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Там наголосили, що масова видача російських паспортів громадянам України у спрощеному та вибірковому порядку суперечать цілям мінських домовленостей.
Актуально Зброя Росії не вмовкає: на Луганщині окупанти цинічно обстрілюють українські позиції
Такі заходи порушують суверенітет України, суперечать цілям мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у ЄС наголосили, що санкції проти Росії "прив'язані до повного виконання мінських угод".
Заява очільника української місії в ОБСЄ
Євгеній Цимбалюк – очільник української місії в ОБСЄ – виступив під час засідання Постради. Він заявив, що незаконна паспортизація – це одне з найгрубших порушень мінських домовленостей з боку Росії.
Цимбалюк також засудив намір Росії залучити жителів окупованих територій до участі в електронному голосуванні на виборах до Держдуми.
Незаконна паспортизація Донбасу: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував дії Росії так: "вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".
- За словами Данілова, Володимир Путін планує "додатково собі взяти 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму".
- Тим часом російська ЦВК вже подала у проєкті постанови інформацію, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у Держдуму восени 2021 року.