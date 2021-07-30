Суперечать мінським угодам: у ЄС засудили видачу російських паспортів на Сході України

Євросоюз засудив масову паспортизацію, яку Росія примусово проводить на окупованих територіях України. Окрім того, у ЄС стурбовані рішенням Москви залучити жителів Донбасу до голосування на виборах у Держдуму.

Відповідну заяву ЄС виголосили під час засідання Постійної ради ОБСЄ. Там наголосили, що масова видача російських паспортів громадянам України у спрощеному та вибірковому порядку суперечать цілям мінських домовленостей.

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Такі заходи порушують суверенітет України, суперечать цілям мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у ЄС наголосили, що санкції проти Росії "прив'язані до повного виконання мінських угод".

Заява очільника української місії в ОБСЄ

Євгеній Цимбалюк – очільник української місії в ОБСЄ – виступив під час засідання Постради. Він заявив, що незаконна паспортизація – це одне з найгрубших порушень мінських домовленостей з боку Росії.

Цимбалюк також засудив намір Росії залучити жителів окупованих територій до участі в електронному голосуванні на виборах до Держдуми.

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