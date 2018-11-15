17:08
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      ЄС введе санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донбасу, – журналіст

      78 Читать новость на русском
      Реакція ЄС щодо псевдовиборів на Донбасі
      Реакція ЄС щодо псевдовиборів на Донбасі / Фото з вільних джерел

      П'ятеро людей, що причетні до організації псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть потрапити під санкції Євросоюзу. Причиною тому стали дії, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

      Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода.

      Читайте також: Україна готує новий потужний пакет санкцій: Турчинов назвав причину

      Таке рішення може бути ухвалене 19 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у Брюсселі. 

      Відтак вони не зможуть в’їжджати на територію Європейського союзу, а їхні активи там будуть заморожені. Наразі у санкційному списку – 155 осіб і 44 компанії. 

      11 листопада із заявою про невизнання "виборів" виступили також у НАТО, а президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель у спільній заяві засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.

      Тристороння зустріч у Парижі за участі Президента Франції та Канцлера Німеччини
      Тристороння зустріч у Франції

      Нагадаємо, що 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      Теги: Новини України Еммануель Макрон Євросоюз Санкції Псевдовибори на окупованому Донбасі Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сьогодні , 17:00 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 77
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 320
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сьогодні , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 824
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сьогодні , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 1316
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 881
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Напад на ромів у Львові: що відомо про організацію "Твереза та зла молодь"
       27 червня , 15:31
      У цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Мессі (відео)
       27 липня , 18:16
      Прилади TruCam відправлять на ремонт
       18 жовтня , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук