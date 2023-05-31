Джина випустили з пляшки: чому ніхто не може закрити рота Пригожину

У ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина, ймовірно, є особливе коло людей, яке береже його від розправи за усі одіозні заяви. Утім, він може бути вигідний й Владіміру Путіну.

Таку думку 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Також він назвав тих, хто входить до так званого фронту проти Пригожина.

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Вигідно Путіну

Сєргєй Шойгу, Валєрій Герасимов, представники адміністрації президента – неповний список тих, хто входить до так званого фронту проти Пригожина. Утім, й вони не можуть закрити рота колишньому в'язню. Ймовірно, у нього є не просто якась вища посадова особа, яка його увесь час "кришує", але й певне коло людей, які не дають з ним розправитися.

"За такі заяви, які він робить, залишилося тільки відрізати вуха. Отже, Пригожин користується підтримкою зверху. Можливо, він вигідний Путіну. Мовляв, нехай вони там б'ються знизу, а він виступатиме своєрідним арбітром, вершителем доль", – припустив правозахисник.

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Тільки вбити

Утім, серед російських так званих медіа діє умовне ембарго на згадування імені Пригожина. Принаймні такий документ "гуляв" їхніми пабліками. Навіть якщо це фейк, то всередині дійсно є подібні настрої, аби Пригожин припинив паразитувати на державних каналах.

"Зараз такий час, коли він може зробити касу на своїх пабліках. У Пригожина є навіть свій медіахолдинг. У цього процесу є внутрішня логіка та динаміка", – сказав Фейгін.

У Пригожина є внутрішня опора у вигляді війни. З колишнього в'язня він став майже "народним російським героєм". А його перебування на фронті дає йому енергію та публічну вагу.

Ембарго на ім'я в пресі не допоможе – джина випустили з пляшки. Його можна тільки вбити. Якщо його не будуть згадувати на державних каналах, пропагандистських ЗМІ, на ньому це ніяк не відобразиться,

– резюмував правозахисник.

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