"Відкритий, щирий і принциповий": у ДСНС зворушливо згадали загиблого заступника глави МВС Єніна

18 січня у Броварах трапилася трагічна авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло багато людей. Серед них й керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Під час авіакатастрофи на борту гелікоптера також перебував й заступник глави МВС Євгеній Єнін.

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Яким Євгенія Єніна згадують у ДСНС

Про нього зворушливо згадали й у ДСНС та зі скорботою заявили, що до боляче усвідомлювати загибель людини, "чию важливість до наближення омріяної Перемоги неможливо переоцінити".

Відкритий, щирий і принциповий. Таким був Євгеній Володимирович Єнін. Він завжди гідно приймав виклики і дійсно, без перебільшення, був безстрашний. Пам'яті гідної та щирої людини... Спочивайте з миром, пане Перший заступнику Міністра,

– написали в ДСНС.

Також у службі опублікували відео на честь посадовця.

В ДСНС щемливо згадали Євгенія Єніна: відео

Кулеба щемливо згадав Єніна

До роботи в МВС Євгеній Єнін працював і в МЗС. Під час своєї роботи йому вдалося, зокрема, повернути додому українок з дітьми, які перебували в закритих таборах біженців Аль-Холь і Родж в Сирії, а також евакуювати людей з Афганістану, коли його захопили таліби.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба згадав, скільки вони пройшли пліч-о-пліч, та сказав, що Євгеній Єнін був "патріотом України, яких мало". Тож його загибель є втратою й для всієї держави.

Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди… Царство небесне,

– сказав Кулеба.

Євгенія Єніна провели в останню путь

21 січня Євгенія Єніна, а також Дениса Монастирського та п'ятьох інших працівників Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі, провели в останню путь. З керівництвом МВС прийшли попрощатися й Зеленські.

Також на церемонії були присутні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, український омбудсмен Дмитро Лубінець, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, нардепи.

Авіакатастрофа у Броварах: коротко

Трагедія трапилася вранці 18 січня у Броварах. Тоді вертоліт впав недалеко біля дитячого садочка в центрі міста.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 15 людей та постраждали понад 20 людей. І серед жертв, і серед постраждалих є діти.

Наразі, щоб встановити причину трагедії, триває слідство під контролем СБУ.

24 Канал висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.