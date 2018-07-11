"Євробляхи" в Україні: чи можливий компроміс

У середу, 11 липня, в середмісті Києва спричинені масштабні затори, адже власники вживаних авто на іноземних номерах влаштували там акцію протесту. Й погрожують вони перекривати траси на аеропорти, якщо уряд не скасує постанову, що дозволяє копам штрафувати на 255 гривень автівки, що понад рік їздять Україною нерозмитненими.

Понад чотири тисячі автомобілістів, які їздять на нерозмитнених авто із європейськими номерами перекрили рух у центрі Києва. А все тому, що 20 червня Уряд надав поліції доступ до прикордонно-митних баз.

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Правоохоронці отримали інформацію про всі автомобілі, які перетинають кордон, і можуть з легкістю виявляти незареєстровані в Україні авто, які порушують терміни перебування. Тож тепер власники євроблях вимагають узаконення своїх машин.

Система покарання за порушення правил перетину кордону була передбачена і раніше, але правоохоронцям було складно виявити такі авто і притягнути до відповідальності водіїв. Тепер же почали масово зупиняти машини і карати порушників українського законодавства. Тобто штрафувати, позбавляти права керування на півроку і навіть конфісковувати авто.

У попередні роки депутати так дбали про прибутки українських автовиробників, що населення найбіднішої в Європі країни платило за авто у 3-4 рази дорожче, ніж середньостатистичний європеєць. Тож питання нелегальних автомобілів в Україні наростало роками і на сьогодні вже перезріло.

В Україну заїхало щонайменше 300 тисяч і більше, ніж половина цих авто із західних областей. Які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили, м’яко кажучи, ситуацію на дорогах України,

– наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Окрім того, що держава щорічно недоотримує 20 мільярдів гривень через несплату податків такими автомобілістами. Їх ще й важко притягнути до відповідальності у разі скоєння ДТП та нанесенню шкоди іншим учасникам дорожнього руху. І у Верховній Раді в останні роки реєструвалося кілька законопроектів, проте політичної волі вирішити це питання не було. Адже на "сірих" схемах ввезення авто нелегально заробляють і правоохоронці, і митники. І, звісно, ці тіньові потоки прямують до чиновників високого рангу.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які мають докорінно змінити процедуру і вартість розмитнення як вживаних так і нових автомобілів, а також оголосити амністію для євроблях – даючи змогу легалізувати вже ввезені в Україну автівки до 2019 року. Але депутати вже зібралися у відпустку і розглядати це питання не поспішали. Під тиском мітингувальників народні обранці все ж можуть винести законопроекти на порядок денний.

Зараз у депутатів є можливість поспілкуватися із мітингувальниками і почути, що вони вимагають. Можливо, навіть внести їхні вимоги у законопроекти і вже завтра додати їх на порядок денний, і розглянути у першому читанні,

– зазначила голова Комітету податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Наразі розмитнення авто передбачає сплату податку на додану вартість, мито, платіж до пенсійного фонду, а також акциз. Один із проектів закону передбачає скасування Пенсійного фонду. А розрахунок ставки акцизу зробити більш прозорим, що дозволить звести загальну суму платежів до розміру 50% від вартості імпортованого автомобіля.

Із такими кардинальними змінами не згодні у Комітеті з питань податкової та митної політики. Кажуть, це виллється у недонадходження податків до бюджету. За пропозицією, описаною у законопроекті від БПП, розмитнення автомобілів не може коштувати менше, ніж 2,5-3 тисяч євро. Тим часом автомобілісти, які нині їздять на незаконних авто, знову ультимативно погрожують суспільству. Цього разу заявили, що перекриватимуть дороги до столичних аеропортів.