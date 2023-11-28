Почався бюрократичний процес, і це прекрасно, – політолог про візити представників ЄС в Україну

28 листопада 2023, 00:12
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Україну часто відвідують представники Євросоюзу. У понеділок, 27 листопада, Київ відвідала віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова.

Такі візити свідчать про процес євроінтеграції України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Це бюрократичний процес, і це прекрасно. У нас часто бувають чиновники, які приїжджають за конкретними питаннями – це позитивні свідчення процесів нашої євроінтеграції. Таких візитів буде ставати все більше", – переконаний він.

Потрібно зосередитись на чотирьох моментах

Віцепрезидентка Єврокомісії порадила Україні працювати у чотирьох напрямках:

  1. Деолігархізація;
  2. Регулювання лобіювання;
  3. Закон про нацменшини;
  4. Боротьба з корупцією.

За словами Ігоря Рейтеровича, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вплив олігархів на політику значно зменшився, навряд чи вони повернуть свій вплив після війни. Водночас потрібно працювати у напрямку антимонопольного законодавства та кількох інших сфер.

Регулювання лобістської діяльності – це надзвичайно важлива річ. Відповідний закон розглядають, обговорюють та шукають баланс. Президент Володимир Зеленський заявляв, що його обов’язково приймуть.

На мою думку, це найважливіша у цьому переліку річ. Коли буде цей закон, дуже багато корупційних та напівлегальних практик підуть у минуле. Бізнесу буде вигідніше відстоювати свої інтереси, зокрема, на рівні Верховної Ради у відкритий публічний спосіб: дискусії, петиції, круглі столи тощо,
– сказав він.

Щодо закону про національні меншини вимоги висувала не тільки Угорщина. Також були зауваження Венеційської комісії. Україна домоглась дуже важливого моменту, що у нас нема російської меншини.

Політолог зазначив, що щодо боротьби з корупцією Україна вже має певні успіхи. Наша держава поступово показує їх західним політикам та доводить, що наближається до мети виконати зобов'язання, які на себе взяла.

Євроінтеграція України: головне

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Автор: Олександра Садова