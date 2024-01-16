Підготовка Європи до протидії Росії не може нас не радувати: оперативне зведення від Світана
Росія постійно вдається до погроз НАТО війною. Країни Європи усвідомлюють небезпеку й готуються на випадок, якщо Кремль піде на такий крок.
У щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що в об'єднаній армії, яку хоче створити Європа, є місце для ЗСУ.
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Європа готується до війни з Росією
Світан зазначив, що Німеччина розуміє загрозу, яку становить Росія. Таке усвідомлення є й щодо європейської безпеки, це чудово розуміють провідні країни – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія. Ці держави завжди брали участь в європейській безпеці. Також у цьому напрямі працюють скандинавські країни.
За його словами, це свідчить про серйозний намір створити європейську армію, яка не оглядатиметься на США та Росію. І в цій об'єднаній європейській армії є місце для нас. Так, Європа постачає ЗСУ своє озброєння, а наші воїни передають їй власний бойовий досвід, розуміючи, з яким противником найближчим часом доведеться зіткнутися.
Підготовка Європи та розуміння європейських процесів безпеки не може нас не радувати,
– заявив полковник запасу.
Тому що, зауважив він, Збройні Сили України вбудовані у загальну систему безпеки, наші генерали всюди вітаються та вводяться в роботу структур НАТО, а також беруть участь в ухваленні рішень щодо безпеки, зокрема й Європи.
Як можна звільнити Крим
Полковник запасу вважає, що деокупація України розпочнеться з Криму. Для цього є різні механізми. Наприклад, можна звільнити півострів, не проводячи сухопутної операції.
Він пояснив, що, якщо буде достатня кількість дальніх засобів ураження – то впродовж декількох тижнів, максимум за півтора – 2 місяці з допомогою авіації та ракет Крим переводиться в оперативне оточення.
Тому, за його словами, нам потрібна достатня кількість ATACMS, навіть із дальністю 160 кілометрів. Якщо їх буде декілька сотень, то практично весь сухопутний коридор, починаючи від Ростова й закінчуючи Мелітополем – буде під контролем.
Водночас, на його думку, авіація гарно відпрацює по Херсонському напрямку. А після завоювання переваги у повітрі, знищення ППО окупантів до Криму могли би зайти винищувачі F-16 для виконання бойової роботи. Для цього потрібно понад 100 літаків.
Літаки можуть затопити весь російський Чорноморський флот приблизно за місяць,
– сказав Світан.
Льотчик-інструктор додав, що пара ескадрилей може взяти під контроль усю акваторію Чорного моря. До того ж авіація може непогано відпрацювати й по ворожих підводних човнах.
Можливий напад Росії на країни НАТО: що відомо
- Німецький таблоїд Bild опублікував сценарій того, як може виникнути протистояння між НАТО та Росією. Згідно із ним, ескалація неминуче переростає у збройний конфлікт улітку 2025 року. У російському МЗС порівняли цю публікацію з "минулорічним гороскопом".
- На матеріал видання відреагували у Раді національної безпеки і оборони України. Її секретар Олексій Данілов припустив, наскільки реальним є сценарій нападу Росії на країни НАТО. Він також наголосив, що, якщо партнери якнайшвидше передадуть нам зброю, то її використають за призначенням.
- Водночас в Інституті вивчення війни наголосили на важливості надання Заходом допомоги Україні, адже наші воїни вже дають відсіч окупантам. Аналітики певні, що успіх України у протидії росіянам має вирішальне значення для безпеки всієї Європи.