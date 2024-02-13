Європа нарешті починає озброюватися: військовий аналіз від Світана

Франція закликала створити альтернативу НАТО в Європі. У цьому напрямку деякі країни почали вже не просто говорити, а діяти.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому аналізі на 24 Каналі розповів, що в Європі є могутні країни, які мають повний цикл виробництва озброєння. Тим часом ексрадник Дональда Трампа заявив, що вихід США з НАТО – цілком реальна перспектива.

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Альтернатива НАТО в Європі

Світан зазначив, що Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія можуть очолити військовий альянс в Європі. Це дуже потужні країни, які мають потужну економіку та потужний військовий потенціал. Вони можуть виробляти все, починаючи з підводних човнів і закінчуючи ядерною зброєю.

Америка Америкою. Добре, але далеко. Тому це оптимальний варіант. Є вже не тільки риторика, а й дії. Вони помітні в приватних компаніях. Вони вже розгортають серйозні виробництва озброєння, бо бачать, що попереду будуть серйозні замовлення,

– зауважив військовий експерт.

Пожежа нафтозаводу біля Москви

За словами полковника запасу ЗСУ, чергова пожежа на НПЗ у Росії, цього разу біля Москви, це "санкції проти Росії від ГУР і СБУ". До того ж неважливо, чи це були БпЛА з території України, з території Росії, робота груп на ворожій території, бо головним фактом є те, що був уражений ще один НПЗ.

"Росіяни, звісно, скажуть, що на цьому НПЗ випробовували реактивні двигуни, і це сталось через нього. Це також неважливо. НПЗ горить, і далі будуть горіти й інші НПЗ. І не лише вони. Нафтотермінали, зокрема, чекаємо новоросійського", – наголосив Світан.

Атака "Шахедів" на Україну

Як зазначив військовий експерт, Росія знову атакувала Україну "Шахедами" вночі. Схоже, були влучання в ТЕЦ у Дніпрі. Українська ППО добре працює по БпЛА, однак щільності вогню все одно недостатньо, тому деякі дрони проходять.

Можна вже починати вибудовувати мобільні групи вздовж лінії фронту, або вздовж кордону. Спочатку наповнили основну площу держави, тепер треба такі ж підрозділи вздовж лінії зіткнення. Ми прекрасно знаємо напрямки, звідки "Шахеди" можуть заходити,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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