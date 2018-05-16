Європейська країна планує бойкотувати Євробачення-2019 в Ізраїлі

В Ісландії збирають підписи під петицією із закликом бойкотувати пісенний конкурс Євробачення-2019, який повинен відбуватися в Ізраїлі. Петицію підписали вже більше 15 тисяч людей.

Про це повідомляє EUobserver.

"В Ісландії за 2 доби більше 15 тисяч людей підписали петицію із закликом бойкотувати Євробачення-2019 в Ізраїлі", – мовиться у повідомленні.

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У петиції пояснюється, що Ізраїль порушує права палестинців, тому Ісландія не повинна брати участь у Євробаченні, яке відбудеться у 2019 році в Ізраїлі.

Нагадаємо, переможницею Євробачення-2018 стала конкурсантка від Ізраїлю Нетта Барзілай. Згідно з правилами конкурсу, наступне Євробачення відбудеться в Ізраїлі – країні, представник якої здобув перемогу у попередньому конкурсі.



Зазначимо, що 14 травня на кордоні Сектора Гази тисячі палестинців вийшли протестувати проти відкриття посольства США в Єрусалимі. Ізраїльська сторона застосувала силу. Під час протестів загинули 60 палестинців, близько 3 тисяч осіб отримали поранення і травми.