14:21
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення по УЗ

      19 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / agropolit.com

      Європейська бізнес асоціація підтримує підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в питаннях регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, який стане відправною точкою в реформуванні ринку вантажних перевезень.

      Про це в коментарі "Обозреватель" сказала координатор логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ярина Скороход, яка пояснила, що питання підписання Меморандуму постало після того, як було оголошення підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 14,2% і актуалізувалося питання про автоматичної індексації.

      Як раніше повідомлялось, бізнес пішов назустріч залізничного монополіста "Укрзалізниці" і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року. При цьому, згідно з домовленостей бізнесу з УЗ, монополіст повинен обмежитися даними підвищенням (на 14,2%) і не піднімати тарифи протягом року.

      "Тому прийшло розуміння того, що потрібно комплексно підійти до питання реформування УЗ зараз, до того, як з'явиться незалежний орган, який буде формувати тарифну політику на УЗ – Національна комісія регулювання питань транспорту, потрібно дійсно зробити певний реформування тарифної політики", – сказала представник асоціації.

      Як повідомлялося раніше, УЗ піднімає тарифи щорічно, що згідно даними експертів, негативно відбивається на економіці України, експортний потенціал країни і має зворотний очікуваному для УЗ ефект.

      Так, за словами, народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимира Гусака, за минулий раз рік, в результаті тарифної політики "Укрзалізниці" обсяги автовантажних перевезень зросли на 15%. Тобто, через дорожнечу перевезень по УЗ вантажовідправники віддають перевагу автоперевезенням.

      За словами Скороход, Меморандум стане відправною точкою, за погодженням пропозицій ЄБА та пропозицій УЗ, який буде націлений не тільки на реформування ринку з баченням вантажовідправників, а й залізничників.

      Також Скороход повідомила, що Європейська бізнес-асоціація направила основні тези про відкриття інформації про витрати, а саме, яким чином будуть розподілятися кошти, отримані УЗ від підвищення тарифу.

      "Там було багато закріплених пасажів про поточні контракти УЗ, а саме закупівель рухомого складу по тих контрактах, які вже укладені з машинобудівними підприємствами. І плюс, питання вироблення тарифної політики на час, поки не буде працювати Національно комісія регулювання питань транспорту", – додала представник ЄБА.

      Як раніше повідомлялось, Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд принципу автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення, раніше запропонованого компанією "Укрзалізниця".

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      268656
      Теги: Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      сьогодні , 14:15 Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      Євгенія Мазур 319
      Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?
      ОПИТУВАННЯ
      21 квітня , 20:06 Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?
      6060
      Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      сьогодні , 14:00 Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      Яніна Ткачук 6206
      Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      сьогодні , 13:45 Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      Світлана Попова 3790
      Вибори президента України-2019: якими будуть перші сто днів Зеленського
      сьогодні , 13:20 Вибори президента України-2019: якими будуть перші сто днів Зеленського
      Інна Жолобович 2283
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      Доходи українців від здачі в оренду житла впали в декілька разів
       8 грудня 2015 , 18:56
      Єврокомісія запропонує податок на фінансові транзакції
       17 серпня 2011 , 21:35
      Результати стрес-тестів
       9 травня 2009 , 12:17
      Макроекономіка
       31 травня 2009 , 11:37
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук