Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення по УЗ

Європейська бізнес асоціація підтримує підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в питаннях регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, який стане відправною точкою в реформуванні ринку вантажних перевезень.

Про це в коментарі "Обозреватель" сказала координатор логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ярина Скороход, яка пояснила, що питання підписання Меморандуму постало після того, як було оголошення підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 14,2% і актуалізувалося питання про автоматичної індексації.

Як раніше повідомлялось, бізнес пішов назустріч залізничного монополіста "Укрзалізниці" і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року. При цьому, згідно з домовленостей бізнесу з УЗ, монополіст повинен обмежитися даними підвищенням (на 14,2%) і не піднімати тарифи протягом року.

"Тому прийшло розуміння того, що потрібно комплексно підійти до питання реформування УЗ зараз, до того, як з'явиться незалежний орган, який буде формувати тарифну політику на УЗ – Національна комісія регулювання питань транспорту, потрібно дійсно зробити певний реформування тарифної політики", – сказала представник асоціації.

Як повідомлялося раніше, УЗ піднімає тарифи щорічно, що згідно даними експертів, негативно відбивається на економіці України, експортний потенціал країни і має зворотний очікуваному для УЗ ефект.

Так, за словами, народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимира Гусака, за минулий раз рік, в результаті тарифної політики "Укрзалізниці" обсяги автовантажних перевезень зросли на 15%. Тобто, через дорожнечу перевезень по УЗ вантажовідправники віддають перевагу автоперевезенням.

За словами Скороход, Меморандум стане відправною точкою, за погодженням пропозицій ЄБА та пропозицій УЗ, який буде націлений не тільки на реформування ринку з баченням вантажовідправників, а й залізничників.

Також Скороход повідомила, що Європейська бізнес-асоціація направила основні тези про відкриття інформації про витрати, а саме, яким чином будуть розподілятися кошти, отримані УЗ від підвищення тарифу.

"Там було багато закріплених пасажів про поточні контракти УЗ, а саме закупівель рухомого складу по тих контрактах, які вже укладені з машинобудівними підприємствами. І плюс, питання вироблення тарифної політики на час, поки не буде працювати Національно комісія регулювання питань транспорту", – додала представник ЄБА.

Як раніше повідомлялось, Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд принципу автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення, раніше запропонованого компанією "Укрзалізниця".