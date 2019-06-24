00:02
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Європейці відверто дратуються, – українська делегація про ситуацію в ПАРЄ

      148
      ПАРЄ
      ПАРЄ / assembly.coe.int

      Українська делегація в ПАРЄ намагається не допустити повернення Росії в організацію. Так, її члени зачитують поправки до резолюції щодо повернення РФ. Євродепутати їх відхиляють.

      Українські депутати раз за разом повторюють, що намагаються зупинити Асамблею від ганьби, передає представниця вітчизняної делегації, віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

      Важливо: У ПАРЄ готуються голосувати за рішення Росії навіть без тексту, правки України відхилили

      В ці хвилини в ПАРЄ деякі європейські політики реалізовують ганебну Страсбурзьку змову – повертають російську делегацію. Дають їй індульгенцію за всі злочини РФ. Мої колеги методично зачитують поправки. Європейці відверто дратуються, в них полетіли плани на вечір, ресторани, келих шампанського, вони планували закінчити розгляд доповіді о 20:00,
      – розповідає вона про ситуацію в ПАРЄ.


      Українська делегація в ПАРЄ/ фото з соцмереж

      За словами Геращенко, "кулуарами ПАРЄ ходить вже не привид реваншу, а реванш Росії". Віце-спікер парламенту каже, що зараз існує дуже висока імовірність, що російська делегація вже 25 червня повернеться до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

      "Якщо зараз буде проголосована ця резолюція, я можу прогнозувати, що вже в грудні Європейський Союз також піде або на полегшення, або на скасування санкцій проти Російської Федерації. Демократія зараз програє грошам", – заявила віце-спікер.

      "Ми бачимо веселі заяви російських лобістів, по всюди ходять російські журналісти-пропагандисти", – додала нардеп.

      Хто за повернення Росії до ПАРЄ?

      Щонайменше делегації 10 країн виступили за повернення Росії до Парламентської асамблеї вже під час засідання регламентного комітету. Серед них:

      1. Франція;
      2. Німеччина;
      3. Італія;
      4. Ісландія;
      5. Сан-Марино;
      6. Туреччина;
      7. Нідерланди;
      8. Швейцарія;
      9. Норвегія;
      10. Монако.

      Проти повернення делегації Росії:

      1. Україна;
      2. Британія;
      3. Польща;
      4. Грузія;
      5. Литва.

      Читайте також: Тереза Мей за повернення Росії до ПАРЄ: заява британської прем’єрки

      Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?

      У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      Як вона може повернутися в організацію?

      Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

      blog_ava
      Бійці ЗСУ розгромили ще одну позицію бойовиків на Донбасі: потужне відео
      24 червня
      4764
      Теги: Новини політики Ірина Геращенко ПАРЄ Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 24 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 червня: покарання для Філарета, погані новини з ПАРЄ і вбивство дитини у Києві
      24 червня , 22:24 Головні новини 24 червня: покарання для Філарета, погані новини з ПАРЄ і вбивство дитини у Києві
      2651
      Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт
      24 червня , 22:00 Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт
      Повернись живим 1254
      Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі
      24 червня , 21:01 Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі
      Світлана Попова 1420
      Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
      24 червня , 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
      Альона Захарова 468
      Украина и Балто-Черноморский "факап" России
      24 червня , 17:01 Украина и Балто-Черноморский "факап" России
      Андрій Воропаєв 1354
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук