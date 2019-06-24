Європейці відверто дратуються, – українська делегація про ситуацію в ПАРЄ
Українська делегація в ПАРЄ намагається не допустити повернення Росії в організацію. Так, її члени зачитують поправки до резолюції щодо повернення РФ. Євродепутати їх відхиляють.
Українські депутати раз за разом повторюють, що намагаються зупинити Асамблею від ганьби, передає представниця вітчизняної делегації, віце-спікер Ради Ірина Геращенко.
Важливо: У ПАРЄ готуються голосувати за рішення Росії навіть без тексту, правки України відхилили
В ці хвилини в ПАРЄ деякі європейські політики реалізовують ганебну Страсбурзьку змову – повертають російську делегацію. Дають їй індульгенцію за всі злочини РФ. Мої колеги методично зачитують поправки. Європейці відверто дратуються, в них полетіли плани на вечір, ресторани, келих шампанського, вони планували закінчити розгляд доповіді о 20:00,
– розповідає вона про ситуацію в ПАРЄ.
Українська делегація в ПАРЄ/ фото з соцмереж
За словами Геращенко, "кулуарами ПАРЄ ходить вже не привид реваншу, а реванш Росії". Віце-спікер парламенту каже, що зараз існує дуже висока імовірність, що російська делегація вже 25 червня повернеться до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Якщо зараз буде проголосована ця резолюція, я можу прогнозувати, що вже в грудні Європейський Союз також піде або на полегшення, або на скасування санкцій проти Російської Федерації. Демократія зараз програє грошам", – заявила віце-спікер.
"Ми бачимо веселі заяви російських лобістів, по всюди ходять російські журналісти-пропагандисти", – додала нардеп.
Хто за повернення Росії до ПАРЄ?
Щонайменше делегації 10 країн виступили за повернення Росії до Парламентської асамблеї вже під час засідання регламентного комітету. Серед них:
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Ісландія;
- Сан-Марино;
- Туреччина;
- Нідерланди;
- Швейцарія;
- Норвегія;
- Монако.
Проти повернення делегації Росії:
- Україна;
- Британія;
- Польща;
- Грузія;
- Литва.
Читайте також: Тереза Мей за повернення Росії до ПАРЄ: заява британської прем’єрки
Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?
У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.
Як вона може повернутися в організацію?
Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.