Європейці відверто дратуються, – українська делегація про ситуацію в ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ намагається не допустити повернення Росії в організацію. Так, її члени зачитують поправки до резолюції щодо повернення РФ. Євродепутати їх відхиляють.

Українські депутати раз за разом повторюють, що намагаються зупинити Асамблею від ганьби, передає представниця вітчизняної делегації, віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

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В ці хвилини в ПАРЄ деякі європейські політики реалізовують ганебну Страсбурзьку змову – повертають російську делегацію. Дають їй індульгенцію за всі злочини РФ. Мої колеги методично зачитують поправки. Європейці відверто дратуються, в них полетіли плани на вечір, ресторани, келих шампанського, вони планували закінчити розгляд доповіді о 20:00,

– розповідає вона про ситуацію в ПАРЄ.



Українська делегація в ПАРЄ/ фото з соцмереж

За словами Геращенко, "кулуарами ПАРЄ ходить вже не привид реваншу, а реванш Росії". Віце-спікер парламенту каже, що зараз існує дуже висока імовірність, що російська делегація вже 25 червня повернеться до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Якщо зараз буде проголосована ця резолюція, я можу прогнозувати, що вже в грудні Європейський Союз також піде або на полегшення, або на скасування санкцій проти Російської Федерації. Демократія зараз програє грошам", – заявила віце-спікер.

"Ми бачимо веселі заяви російських лобістів, по всюди ходять російські журналісти-пропагандисти", – додала нардеп.

Хто за повернення Росії до ПАРЄ?

Щонайменше делегації 10 країн виступили за повернення Росії до Парламентської асамблеї вже під час засідання регламентного комітету. Серед них:

Франція; Німеччина; Італія; Ісландія; Сан-Марино; Туреччина; Нідерланди; Швейцарія; Норвегія; Монако.

Проти повернення делегації Росії:

Україна; Британія; Польща; Грузія; Литва.

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Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?

У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

Як вона може повернутися в організацію?

Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.