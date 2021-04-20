Євросоюз підтримав звинувачення Чехії у сторону Росії з приводу вибухів боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. Брюссель закликав Кремль припинити підривну діяльність.

Що заявили у Євросоюзі

ЄС глибоко стурбований небезпечною згубною поведінкою Росії в Європі. У Союзі зазначили, що вона має повторювальну негативну тенденцію.

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Євросоюз повністю підтримує Чехію і жалкує про реакцію Росії вислати 20 чеських дипломатів,

– мовиться у повідомленні.

ЄС закликав Росію припинити діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи та норм, а також загрожує стабільності в Європі.

Що відомо про конфлікт Чехії та Росії

17 квітня Чехія заявила, що висилає усіх 18 співробітників російського посольства. Їх ідентифікували як представників спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді внаслідок інциденту загинуло 2 людей.

Також у Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова".

18 квітня Росія повідомила, висилає 20 чеських дипломатів. Дії Чехії там назвали "недружнім актом".