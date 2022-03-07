Євросоюз просить ООН забезпечити безпеку українських АЕС
7 березня 2022 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Енергоатом"
Україна 12 добу чинить рішучий опір російській орді. Окупанти в істериці обстрілюють безліч об'єктів на території нашої держави.
Небезпека руйнування АЕС, своєю чергою, стосується не лише життя і здоров'я українців, але й мешканців усього континенту, включно з Росією і Білоруссю. Європа занепокоєна, що може відбутись "друга Чорнобильська трагедія".
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Євросоюз просить ООН забезпечити безпеку українських АЕС
Європейський Союз звернувся до наглядового органу ООН з питань ядерної безпеки. ЄС попросив забезпечити безпеку українських АЕС, а також закликав Росію повернути Україні контроль над її ядерними об'єктами.
Ситуація на українських АЕС: коротко
- 24 лютого: окупанти захопили Чорнобильську АЕС, увійшовши з боку Білорусі.
- 4 березня: ворог незаконно утримує в заручниках працівників ЧАЕС.
- 5 березня: на Запорізькій АЕС стоять російські війська, але управлінням займається Україна.
- 6 березня: окупанти продовжують утримувати контроль над Запорізькою АЕС, однак змін радіаційного стану у санітарно-захисній зоні не зафіксовано.
- 7 березня: всі українські атомні електростанції працюють у штатному режимі. У Європі вимагають від російських військових негайно покинути ядерні об'єкти України.
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