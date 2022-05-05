Їх не вибили, окупанти на "Азовсталі", – захисники Маріуполя про важкі бої на заводі

Російські окупанти вже третю добу, як прорвались на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Їх не вибили: на жаль, загарбники досі там.

Перед тим лунали заяви, нібито окупантів вдалося вибити з "Азовсталі". Проте це не так, розповів 24 каналу заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, позивний – "Калина".

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Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни – 24 канал) на заводі. Ідуть важкі бої,

– повторив "Калина".

Що цьому передувало

Радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що російські війська 4 травня ввійшли на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками. Однак він одразу додав, що цю інформацію влада ще уточнює. Було відомо лише, що на території тривають бої, але рівень їх просування – встановлювали.

В "Азові" опісля оприлюднили звернення. Паламар наголосив, що росіяни вчергове порушили обіцянку щодо перемир'я та не дозволили евакуюватись цивільним. Він звернувся до світу та Верховного Головнокомандувача.

"Калина" наголосив, що бійці показують героїчну мужність. Тому треба подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках. Крім того, необхідно забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатись з героями.

Штурм "Азовсталі"

Про те, що ворог прорвався на територію "Азовсталі", ЗМІ почали писати 4 травня. Зазначали, що зв'язку із захисниками немає.

Згодом у Генштабі підтвердили, що ворог штурмує заводу, але успіху не має.

Ввечері звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що йдуть важкі та кровопролитні бої. Однак попри в рази менші сили, українські герої продовжують виконувати наказ й тримати оборону.

Зауважимо, що "Азовсталь" – це фортеця Маріуполя, яку захисники боронять вже 71 день. Крім військових, у бункерах заводу ховаються й сотні цивільних, які не встигли евакуюватись, адже окупанти не дозволили.

Понад сотню людей вдалось визволити. Евакуаційна колона з "Азовсталі" 3 травня прибула у Запоріжжя, де їх зустріли рідні, волонтери та журналісти.

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