"Їх недостатньо", – у Польщі вважають, що санкції проти Білорусі потрібно посилювати
Джерело:Polskie Radio
Голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Сорох заявив, що чинних санкцій проти Білорусі недостатньо. Через це посадовець закликає Європу посилити їх.
За словами Сороха, ідею посилення санкцій підтримують не лише в Польщі, але й у сусідніх країнах, зокрема країни Балтії. Про це голова Бюро національної безпеки заявив в ефірі радіо.
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Польща зацікавлена у посиленні санкцій
Павло Сорох заявив, що уряд Польщі вважає санкції проти Білорусі недостатніми, тому й підтримує ідею їх посилення. Однак голова Бюро нацбезпеки підкреслив, що у цьому питанні є великий прогрес на рівні офіційних заяв у Євросоюзі.
Ми зацікавлені в посиленні санкцій, тому що вони недостатні як на нашу думку, так і на думку сусідніх країн. Але я хотів би зазначити, що це великий прогрес в офіційних заявах,
– заявив Сорох.
Окрім того, Сорох зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з офіцерами, які працюють на кордоні з Білоруссю, щоб ознайомитися з умовами їхньої роботи.
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