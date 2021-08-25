В їхньому розумінні це зрада, – Фейгін сказав, що роздратувало Кремль на Кримській платформі

Росію обурив саміт Кримської платформи, який організували, попри небажання держави-окупанта. Реакцію країни-агресора можна розділити на 2 рівні.

З одного боку, пропагандисти коментують подію, не зупиняючись, згідно з методичкою. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політичний та громадський діяч Марк Фейгін.

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За його словами, з офіційних органів Росії вже прокоментували саміт Кримської платформи прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков і представники міністерства закордонних справ.

Що найбільше роздратувало Росію

Найбільше їх озлобило те, що у саміті взяли участь лідери держав, які відізвались на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

Це в їхньому розумінні – зрада. Вони так працювали, щоб туди (на саміт Кримської платформи – 24 канал) ніхто не приїхав, але не спрацювало,

– наголосив Фейгін.

Він зауважив, що якби на Кримській платформі зібрались українські політики та журналісти – це був би внутрішньогромадський рівень, але відбувся – міжнародний.

Фейгін: Це тільки збільшуватиме напругу

Держави фактично показали демонстрацію несприйняття окупації Криму. "Якщо звісно саміт продовжать і організовуватимуть, наприклад, щороку, то це тільки збільшуватиме напругу", – вважає правозахисник.

Він наголосив, що Росія реагує на все не оперативно. Вона одразу ж затримує своїх шпигунів, щоб показати мобілізацію – готовність до віддзеркалення політичного тиску.

Саміт Кримської платформи відбувся у Києві. В ньому взяли участь понад 40 країн. Держави підписали декларацію про те, що Росія є агресоркою.

"Розуміння того, що окупацію Криму не погоджують офіційно – це одне, а коли політично показують активність європейські структури, те, що вони присутні і роблять політичні заяви – це елемент несподіваності, на який не зрозуміло, як реагувати", – додав Фейгін.

Експерт прокоментував реакцію Кремля на Кримську платформу: дивіться відео

Як Росія відреагувала на саміт Кримської платформи: коротко