Їм доведеться йти на серйозні поступки, – Піонтковський про керівництво Росії після Путіна

Через провальні дії Росії у війні проти України вже незабаром Путін може втратити свою владу. Ті, що прийдуть після нього, будуть такими ж мерзотниками, але їм доведеться йти на серйозні поступки.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Путін владу не втримає, а втратить він її вже після звільнення від окупації Херсону.

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За його словами, перше постпутінське керівництво – це будуть ті ж мерзотники, які навколо нього в бункері, бо там немає звідки взятися нормальним людям.

Піонтковський переконаний, що вони (наступники Путіна – 24 канал) будуть змушені зважати на військові реалії, адже українська армія може і далі піти цієї лінії (Херсону – 24 канал), зокрема звільнити Маріуполь, Донецьк і Луганськ.

Тому їм доведеться йти на серйозні поступки. Але ці поступки – не просто перекреслення політики останніх 4 місяців війни, це буде перекреслення політики останніх 20 – 25 років імперської політики Росії,

– заявив він.

Публіцист запевнив, що в процесі цього “перекреслення” багато чого зміниться, у всякому разі – у Росії на десятиліття не буде ніякої агресивної політики.

На думку Піонтковського, Росія буде думати не про те, як зібратися з силами і помститися, а зовсім про інше.

"Я вас запевняю, що в період між взяттям Херсону та виходом переможної української армії на лінію 23 лютого ви побачите багато процесів у Росії, які вам сподобаються", – підсумував він.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським:



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