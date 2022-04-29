"Її місце – на смітнику історії": політолог закликав гнати Росію з Радбезу ООН

Організація Об'єднаних Націй зараз має змогу забрати в Росії право членства в Радбезі. В ідеальному випадку його потрібно віддати Україні.

Адже коли з країни намагаються зробити жертву, світ повинен діяти не лінійно. Він повинен давати можливості тим, хто не має змоги оборонятися. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, це була б та відповідь ООН, яку чекає від неї весь світ. Тоді інші сильніші, більші країни не нападали б на слабші – як Китай на Тайвань.

"Путін призвів Росію до розвалу"

Давидюк вважає, що Росію треба "викинути" з Радбезу як правонащадка Радянського Союзу, як найбільшу імперію зла, за якою плаче Володимир Путін, але яка повинна бути на смітнику історії.

Місце Радянського Союзу, місце сьогоднішньої Росії – на смітнику історії. Путін якраз до цього і призвів – він веде до розвалу Росії,

– наголосив політолог.

На його думку, смішно, коли путінська Росія ще з часів Радянського Союзу засідає в Радбезі, одночасно веде війни у Грузії, Чечні, Україні, а потім вводять право вето. Нинішню Росію ніхто не підтримує окрім Куби, Ерітреї і Сирії. Держава-агресорка завершилась для світу.

Чи потрібно ліквідовувати ООН

Давидюк відзначив, що за це століття Організація Об'єднаних Націй зробила багато корисних і правильних речей. Тільки через те, що там є путіністи, ООН, мовляв, не треба ліквідовувати. Однак трансформація – можлива.

Якщо у стаді завелась паршива вівця, це не означає, що все стадо перестало приносити користь і доїти молоко. Цю "паршиву вівцю" треба вигнати зі стада і це далі буде красиве, глобальне політичне утворення зі змогою реагувати. Микола Давидюк Політолог

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