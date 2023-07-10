Здатен на несподівані речі: за якої умови Путін може підірвати ЗАЕС

Загроза підриву Запорізької АЕС окупантами висить у повітрі. Наказ про здійснення теракту Владімір Путін може віддати під впливом агресії, коли його війська будуть змушені йти з української землі.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він оцінив загрозу підриву атомної електростанції на Запоріжжі як "дуже реальну".

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"Необхідність відступати з територій, які Путін вже записав собі у конституцію як частину Росії, – а відступати доведеться, – може викликати у нього черговий напад агресії. У цьому стані він, ймовірно, накаже підірвати електростанцію", – прокоментував журналіст.

Відповідь НАТО

Публічна реакція лідерів країн Північноатлантичного альянсу та, зокрема, США, на загрозу може суттєво вплинути на ситуацію.

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"Я покладаю надії на те, що Путіну або генералам ГРУ під час саміту НАТО дадуть чіткий сигнал, що Америка збирається робити, якщо Росія підірве ЗАЕС. І це має бути настільки вагомим аргументом, щоб Путін перехотів підривати станцію", – зазначив Олевський.

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Загроза теракту на ЗАЕС